Kaçak alkol üretiminden 2 kişi adliyeye sevk edildi

– Samsun’da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol üretim yapılan yere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda M.B. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ve Y.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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