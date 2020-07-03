Havaya ateş ederken kendini ağır yaraladı

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Samsun’da tabancayla havaya ateş ederken kazara kendini vuran şahıs ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Ankara karayolu Sarışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (44) tabancayla havaya ateş açtıktan sonra silahın kazara ateş alması kendini göğsünden vurdu. Yanında bulunan kız arkadaşı tarafından araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.B. ameliyata alındı. K.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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