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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da sahiller şenlendi Sahildeki doluluk havadan görüntülendi

İHA

Samsun’da sahiller şenlendi Sahildeki doluluk havadan görüntülendi

Samsun’da korona virüsü salgınında normalleşmeyi fırsat bilen vatandaşlar sıcak yaz günlerinde serinlemek için sahile akın etti.
Korona virüsü salgınında vaka sayılarının düşmesiyle başlayan normalleşme süreci devam ediyor. Pandemi döneminde evde kalma tedbirlerini uygulayan ve sosyal hayatlarında kısıtlamaya giden vatandaşlar normalleşme ile beraber eski alışkanlıklarına tekrar dönüyor. Bu kapsamda kapalı kalan iş yerleri açıldı. Bununla beraber sahil ve plajlardaki kısıtlama da kalktı.
Normalleşmeyi fırsat bilen birçok vatandaş hafta sonu sahillere akın etti. Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen insanlarla dolan sahil şenlendi. Denize giren ve kumlarda güneşlenen vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkardı. Aileler çocuklarıyla beraber eğlendi. Sahilde suyla oyunlar oynayan çocukların ve voleybol oynayan gençlerin sesleri yankılandı. Bazı vatandaşlar denizi uzaktan izlemekle yetindi. Yere serdikleri örtülerin üzerinde piknik yapmayı tercih edenler, yürüyüş ve spor aktiviteleri yaparlar oldu. Bisiklet, kaykay ve paten spor yapanlar da güzel havanın tadını çıkardı.
Bu süreçte cankurtaranlar görevinin başındaydı. Cankurtaranlar korona virüsü sürecinde yaşadıklarını atlatmak isteyen vatandaşların sahilleri doldurduklarını belirttiler. Olumsuz bir olay yaşanmaması için canla başla mücadele ettiklerini belirten cankurtaranlar, göreve hazır bir şekilde beklediklerini söylediler.
Vatandaşlar, sahilde çokça eğlendiklerini ifade ettiler. Salgından ötürü sahillerin eskisi kadar dolu olmadığını eklediler. Sahildeki doluluk havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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