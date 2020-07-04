Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzm. Dr. Erdal Irmak: “Bebekler 2 yaşına kadar ayakkabı giymemeli”

İHA

Bebek ve çocuklarda doğru ayakkabı seçiminin ayak sağlığı ve gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, "İdeal ayakkabı ayağın şekline uyumlu olmalı, sivri uçlu olmamalıdır. Esnek materyalden yapılmış olmalı, ayağa rahatsızlık vermemelidir. Sert kösele tabanlı, esnek olmayan ayakkabılar uygun değildir" dedi.

Uzm. Dr. Erdal Irmak: “Bebekler 2 yaşına kadar ayakkabı giymemeli”

Bebek ve çocuklarda doğru ayakkabı seçiminin ayak sağlığı ve gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, “İdeal ayakkabı ayağın şekline uyumlu olmalı, sivri uçlu olmamalıdır. Esnek materyalden yapılmış olmalı, ayağa rahatsızlık vermemelidir. Sert kösele tabanlı, esnek olmayan ayakkabılar uygun değildir” dedi.
Bebekler genelde 10 ile 18 ay arasında yürümeye başlıyor. Bebeklerinin ilk kez yürüdüğünü gören ebeveynlerin en çok sorduğu soru ise ‘çocuğuma ne zaman ve hangi ayakkabıyı almalıyım’ oluyor. Bebek ve çocuklarda ayakkabı seçiminin sağlıkları açısından kritik bir karar olduğunu söyleyen Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Bebekler 2 yaşına kadar çıplak ayak ya da çorapla en az 68 hafta boyunca ayakkabısız yürümelidir. Böylelikle; hem ayakların normal büyümesi hem sağlıklı kas gelişimi hem de parmakların kavrama yeteneklerinin gelişmesi sağlanır. Bebeklerin sıraladığı, kendi kendine yürüyemediği dönemde yerler çok soğuk diye çorapla gezdirmek istenmiyorsa, altı kauçuk ya da süet yumuşak tabanlı patikleri tercih edebilirsiniz. Ev içinde ayakkabı kesinlikle giydirilmemelidir. Doktorunuz tavsiye etmedikçe ortopedik ayakkabılar kullanmaya gerek yoktur” diye konuştu.

Yürüme çağına kadar ayakkabıya gerek yok
Ayakkabı seçiminde temel özellik olarak ayağı koruma ve çocuğun ya da ebeveynin beğenisine hitap etme özelliklerinin yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Kanada Pediatri Cemiyeti (Canadian Pediatric Society) çocuklardaki ayakkabı kullanımı ile ilgili şu tavsiyelerde bulunmuştur: Süt çocuklarında yürüme çağına kadar ayakkabıya gerek yoktur. Ayakkabılar koruma içindir. Ayağa uyumlu olmalı, ne dar ne de çok geniş olmalıdır. Yumuşak ve hafif özelliklerde olmalı, tabanı çok ince olmamalı, gelen kuvvetleri emen özellikte olmalıdır. Ortezler fizyolojik esnek düz tabanlık tedavisinde, gelişimsel içe basmada ve hafif torsiyonel deformitelerde faydalı değildir. Çocuk, ayak veya bacak problemlerinde fonksiyonel engellik veya ağrı ile karşı karşıya kalıyorsa bir ortopediste yönlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

İdeal ayakkabının özellikleri
Uzm. Dr. Erdal Irmak, ideal ayakkabının özelliklerini ise şöyle anlattı: “Ayağın şekline uyumlu olmalı, sivri uçlu olmamalıdır. Esnek materyalden yapılmış olmalı, ayağa rahatsızlık vermemelidir. Sert kösele tabanlı, esnek olmayan ayakkabılar uygun değildir. Tabanı düz olmalı, topuklu olmamalıdır. Ancak okul ayakkabılarında 11.5 cm topuklu kösele uygundur. Gözenekli olmalıdır. Hava iletimine izin vermelidir. Deri veya kanvas gibi yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır. Bağcıklı veya benzer bir sıkılaştırma özelliğine sahip olmalıdır. Orta derecede sürtünmeli olmalı, tabanı kaygan olmamalıdır. Hafif olmalıdır. Sağlam, ayağı çevreleyen bir topuk kısmına sahip olmalıdır. Kabul edilebilir bir görünüme sahip olmalıdır. Çocuğun beğenisine hitap edebilmelidir. Makul bir fiyatta olmalıdır. Çok pahalı olmamalıdır.”

Ayakkabı alışverişini öğleden sonra yapın
Ayakkabıyı satın almadan önce çocuğun ayakkabıyı muhakkak denemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Çocuğunuz yanınızda olmadan ayakkabı almayın. Çocuğunuzun ayakkabı alışverişini sabah saatlerinde değil, öğleden sonra yapın. Çünkü gün içerisinde çocukların ayaklarında tıpkı büyüklerde olduğu gibi hafif bir şişme olur. Ayakta bastırın. Ayak, üzerine ağırlık verildiği zaman, yani çocuk ayakta iken, genişler. O nedenle ayakkabı denenirken çocuğun ayakta durması ve denenen ayakkabı ile bir müddet yürümesi gerekir. Eğer çocuk ayakkabıyı ilk giydiğinde rahatsız olmuşsa ‘çocuk ya da ayak alışır’ dememek gerekir. Ayağın hem önünde hem de yanlarında yeterli miktarda boşluk kalmalıdır. Ayakkabı alırken ayağa yarım numara küçük olacağına, büyük olması yeğlenir. Ayakkabı giydikçe açılmaz. Ayakkabıyı bir süre denedikten sonra ayakkabıyı çocuğun ayağından çıkarmak ve ayağında kızarıklık, bası oluşup oluşmadığına bakmak gerekir. Çocuklar şikayetlerini henüz tam olarak dile getiremediklerinden, ayakkabının içini ailelerin elleri ile kontrol etmeleri, çocuğun canını yakabilecek çıkıntılar veya dikiş yerlerinin bulunmamasına bakmaları gerekir. Büyük olan ayağa göre alın. Ayaklar arasında yarım numara büyüklük farkı olabilir. Genelde sol ayak sağ ayaktan biraz daha büyüktür. Ayakkabı alırken, her iki ayakta denenmeli ve büyük olana göre alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayakkabı ne kadar geç giydirilirse o kadar iyi
Çocukların ayak kasları zayıf olduğu için içe, dışa basma, parmak ucunda yürümenin dengeyi sağlamak için normal görülen bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Bu sorunlar kendi haline bırakılarak çocuk 3 yaşına kadar gözlemlenir. Eğer ailede genetik bir yatkınlık yoksa 3 yaşına kadar düzelir. Düzelmediği takdirde ortopedi uzmanına gidilir. Çocuk kendi kendine 1015 adım atabiliyorken ayakkabı giydirmek gerekir. Yere ne kadar çıplak ayakla ya da çorapla basarsa o kadar iyi dengesini sağlar. Özellikle yaz günlerinde ayaklarını özgür bırakmak en güzeli. Ne kadar geç ayakkabı, o kadar iyidir. Her 46 ayda bir çocukların ayakları kontrol edilmeli, ayakkabı eğer küçülmüşse, daha doğrusu ayak ayakkabıya sığmaz hale gelmişse ayakkabı değiştirilmelidir” sözlerine yer verdi.

Mantar enfeksiyonları bulaşabilir
Ayakkabıların asimetrik olarak aşınmasının her zaman bir anormallik olduğunu göstermeyeceğini vurgulayan Uzm. Dr. Erdal Irmak, açıklamasını şöyle tamamladı: “Çocuğun ayakları muayene edilebilir ancak çoğu kez her iki ayağı da normal olan çocukların ayakkabılarında asimetrik aşınma görülebilir. Ayakkabılar genellikle yıpranmadan çocuğun ayağına küçük gelmesi nedeniyle sık sık değiştirilir. O nedenle yıpranmamış eski ayakkabılar çocukların kardeşlerine ya da başkalarına verilebilir, ancak bu durumda, eğer varsa, ayakkabının eski sahibindeki derinin mantar enfeksiyonlarının ayakkabının yeni sahibine de bulaşabileceğini akılda tutmak gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza’da yol çalışmalarına vatandaşlardan tam not
YEREL HABERLER Havza’da yol çalışmalarına vatandaşlardan tam not
Vezirköprü Taşhan otel ve restoran olarak hizmete açıldı Başkan Demir: "Buraya gelen tüm insanlara, Vezirköprü’nün misafirperverliğini ve o asaletini yansıtacağız”
YEREL HABERLER Vezirköprü Taşhan otel ve restoran olarak hizmete ...
Sahte konteyner satıcıları 2 kişiyi dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte konteyner satıcıları 2 kişiyi dolandırdı
Samsun’da sahiller şenlendi Sahildeki doluluk havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun’da sahiller şenlendi Sahildeki doluluk havadan ...
Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi
Başkan Demirtaş: “Halkımızdan aldığımız güç, hizmet olarak ilçemize dönüyor”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Halkımızdan aldığımız güç, hizmet ...
Bu yaz mevsiminin trendi: ‘Maske’, ‘mesafe’, ‘temizlik’
YEREL HABERLER Bu yaz mevsiminin trendi: ‘Maske’, ‘mesafe’, ...
Bakıma götürdüğü araçla kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bakıma götürdüğü araçla kaza yaptı: 1 yaralı
Samsunspor 4 isimle yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Samsunspor 4 isimle yollarını ayırdı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Fındık bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde ölü bulundu
İstinat duvarında ölüm
YEREL HABERLER İstinat duvarında ölüm
Bu köprüden geçmeyen gelin, düğün salonuna gitmiyor Neşet Ertaş’ın "Köprüden geçti gelin" türküsüne konu olan köprüde gelenek devam ediyor
YEREL HABERLER Bu köprüden geçmeyen gelin, düğün salonuna ...
Ecrin bebek iddianamesinde babaannenin 25 yıl hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Ecrin bebek iddianamesinde babaannenin 25 yıl hapsi ...
Havaya ateş ederken kendini ağır yaraladı
YEREL HABERLER Havaya ateş ederken kendini ağır yaraladı
Samsun’da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü ...
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı
Apart otelde uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Apart otelde uyuşturucuyla yakalandı
Oğlunu vuran babaya adli kontrol
YEREL HABERLER Oğlunu vuran babaya adli kontrol
Eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu
YEREL HABERLER Eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu
Pandemi sürecinde ödenmeyen su faturaları için ceza ve ilave bedel alınmayacak
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde ödenmeyen su faturaları için ceza ...
Bafra Belediyesinin pandemi ile mücadelesi devam ediyor
YEREL HABERLER Bafra Belediyesinin pandemi ile mücadelesi devam ...
Başkan Demir: “Saathane Meydanı Projesi ile şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız” Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Saathane Meydanı Projesi ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X