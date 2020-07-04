Vezirköprü Taşhan otel ve restoran olarak hizmete açıldı Başkan Demir: "Buraya gelen tüm insanlara, Vezirköprü’nün misafirperverliğini ve o asaletini yansıtacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vezirköprü Taşhan otel ve restoran olarak hizmete açıldı Başkan Demir: "Buraya gelen tüm insanlara, Vezirköprü’nün misafirperverliğini ve o asaletini yansıtacağız”

İHA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında yanan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Taşhan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanarak otel ve restoran olarak hizmete sunuldu.

Vezirköprü Taşhan otel ve restoran olarak hizmete açıldı Başkan Demir: "Buraya gelen tüm insanlara, Vezirköprü’nün misafirperverliğini ve o asaletini yansıtacağız”

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2014 yılında yanan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Taşhan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanarak otel ve restoran olarak hizmete sunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Taşhan Otel ve Restoran'ın açılışında yaptığı konuşmada, “Burası ecdadın bize bıraktığı önemli bir miras. Bugünkü konseptiyle Türkiye’de en iyi değerlendirilen hanlardan birisi oldu. Buraya gelen tüm insanlara, Vezirköprü’nün misafirperverliğini ve o asaletini yansıtacağız” dedi.
2014 yılında Vezirköprü Belediyesi'nce işletilirken elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonla tekrar ilçeye kazandırılan Taşhan, otel ve restoran olarak kullanıma açıldı. Taşhan'ın açılış töreninde konuşan Başkan Mustafa Demir, “Üst katında 35 yatak kapasiteli butik otel konsepti ve alt katta ise küçük dükkanlar, abdesthane, çocuk oyun alanları ve restoran kısmı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan tarihi mekanın, ilçeye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Taşhan’ın yeni konseptiyle birlikte hizmet vermeye başladığını ifade eden Demir, “Bir yangın geçirdi ama ilginç bir şey var, biz yaraları sarmayı da iyi biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları artıya çevirmeyi çok iyi biliyoruz. Burası çok güzel bir şekilde restore edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladık ve hizmete açtık. Vezirköprü, Samsun merkeze en uzak ilçemiz. Coğrafya olarak da en geniş topraklara sahip ilçemiz. Yol ağı olarak 3 bin kilometreye yakın. Nüfusu göç veren bir ilçemiz. Vezirköprü’den bütün Türkiye’ye ve dünyaya yayılmış gençlerimiz, insanlarımız var. Ne yapıyorlar? Gittikleri yerlerde daha büyük başarılara imza atıyorlar. Sonra Vezirköprü’ye geri dönüyorlar” diye konuştu.

2003 yılındaki seçim kampanyalarında Vezirköprü’nün durumunu en iyi bilenlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Demir, “O günkü Vezirköprü, Türkiye’de en mağdur olan en çok problemleri olan ilçeydi neredeyse. O günden bugüne geldiğimizde işin başından beri süreci takip eden, hizmet noktasında gayret eden bir kardeşiniz olarak şu an da Vezirköprü istikbale en emin adımlarla ilerleyen ilçedir. Burası bu konsepti ile ecdadın bize bıraktığı önemli bir miras. Yangın da geçirdi. Burada nice programlar yaptık. Ama bugünkü konseptiyle sanıyorum, Türkiye’de en iyi değerlendirilen hanlardan birisi oldu. Buraya gelen tüm insanlara, Vezirköprü’nün misafirperverliğini, o asaletini yansıtacaksınız. Burası sıradan bir yer değil. Gelen her vatandaşımız gittiğinde burada konakladığı o temizliği, damak zevkini alacak. Vezirköprü'nin tarihi ve doğa güzelliklerini temaşa ederken, hatıralar oluştururken akşam geldiğinde güzel bir uyku ile sabah dinlenmiş vaziyette kahvaltısını nezih bir şekilde yapacak ve buradan öyle ayrılacak. Tarihi ve turistik seyahat edenleri burada konaklatacağız. Samsun’ da ki birçok programımıza da burası ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu.
Açılışa Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Seyfi Küçükgöncü, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ltd.Şti. Genel Müdürü Fatih Karaçor ve vatandaşlar katıldı.
Genç Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen, 2007 yılında restore edilen, Vezirköprü Belediyesi'nce işletilirken 2014 yılında elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Taşhan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yeniden yapılan restorasyonun ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanarak otel ve restoren olarak hizmete açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza’da yol çalışmalarına vatandaşlardan tam not
YEREL HABERLER Havza’da yol çalışmalarına vatandaşlardan tam not
Uzm. Dr. Erdal Irmak: “Bebekler 2 yaşına kadar ayakkabı giymemeli”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Erdal Irmak: “Bebekler 2 yaşına kadar ...
Sahte konteyner satıcıları 2 kişiyi dolandırdı
YEREL HABERLER Sahte konteyner satıcıları 2 kişiyi dolandırdı
Samsun’da sahiller şenlendi Sahildeki doluluk havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun’da sahiller şenlendi Sahildeki doluluk havadan ...
Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'rip akıntısı' tehlikesi
Başkan Demirtaş: “Halkımızdan aldığımız güç, hizmet olarak ilçemize dönüyor”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Halkımızdan aldığımız güç, hizmet ...
Bu yaz mevsiminin trendi: ‘Maske’, ‘mesafe’, ‘temizlik’
YEREL HABERLER Bu yaz mevsiminin trendi: ‘Maske’, ‘mesafe’, ...
Bakıma götürdüğü araçla kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bakıma götürdüğü araçla kaza yaptı: 1 yaralı
Samsunspor 4 isimle yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Samsunspor 4 isimle yollarını ayırdı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Fındık bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde ölü bulundu
İstinat duvarında ölüm
YEREL HABERLER İstinat duvarında ölüm
Bu köprüden geçmeyen gelin, düğün salonuna gitmiyor Neşet Ertaş’ın "Köprüden geçti gelin" türküsüne konu olan köprüde gelenek devam ediyor
YEREL HABERLER Bu köprüden geçmeyen gelin, düğün salonuna ...
Ecrin bebek iddianamesinde babaannenin 25 yıl hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Ecrin bebek iddianamesinde babaannenin 25 yıl hapsi ...
Havaya ateş ederken kendini ağır yaraladı
YEREL HABERLER Havaya ateş ederken kendini ağır yaraladı
Samsun’da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da kenevir yetiştiren 2 şahıs suçüstü ...
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Adliyede savcıya hakaret iddiasına gözaltı
Apart otelde uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Apart otelde uyuşturucuyla yakalandı
Oğlunu vuran babaya adli kontrol
YEREL HABERLER Oğlunu vuran babaya adli kontrol
Eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu
YEREL HABERLER Eşinden boşanan kadını ağabeyi vurdu
Pandemi sürecinde ödenmeyen su faturaları için ceza ve ilave bedel alınmayacak
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde ödenmeyen su faturaları için ceza ...
Bafra Belediyesinin pandemi ile mücadelesi devam ediyor
YEREL HABERLER Bafra Belediyesinin pandemi ile mücadelesi devam ...
Başkan Demir: “Saathane Meydanı Projesi ile şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracağız” Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Saathane Meydanı Projesi ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X