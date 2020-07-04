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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da yol çalışmalarına vatandaşlardan tam not

İHA

Havza'da Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliği ile devam eden yol çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.

Havza’da yol çalışmalarına vatandaşlardan tam not

Havza’da Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliği ile devam eden yol çalışmaları vatandaşlardan tam not aldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi iş birliği ile Havza ilçe merkezinden geçmekte olan Kazım Paşa Caddesi ve Vezirköprü Caddesi’ni kapsayan yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki ana caddelere sıcak asfalt dökülmesi için alt yapı çalışmalarına başlanmasını vatandaşlar olumlu karşıladı.
Devam eden yol çalışmalarının yerinde olduğunu belirten Yeni Mescit Mahallesi Muhtarı Hakan Çapan, “Bu yol yaklaşık 1213 yıl önce yapıldı ve artık büyük bir bölümü bozulmuştu. İlçede yapılan doğal gaz, elektrik ve telefon gibi alt yapı çalışmaları nedeniyle yolun büyük kısmı zaman içinde bozuldu ve tamir edilse de eski düzenini almadı. Ekonomik ömrünü dolduran yolun yenilenmesi doğru ve yerinde bir karar. Mahalle sakinlerimizden uzun süredir yol ile ilgili şikayetler gelmekteydi. Yapılacak yol ile halkımıza büyük bir hizmet yapılmış olacak. Yolun yenilenmesi için çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mustafa Demir ve Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e teşekkür ediyorum” dedi.
Yol güzergahında bakkal işletmesi bulunan Murat Kılıç ise yolun özellikle yağışlı havalarda sıkıntı yaşattığını ifade ederek, “Yağmur suları oluşan çukurlarda birikiyor ve tehlike arz ediyordu. Son zamanlarda yapılan çalışmaları yüzünden iyice bozulan yol nedeni ile mahallemiz tozdan kurtulamıyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
İlçede taksicilik yapan Gökhan Zorlu da yolun büyük bölümünde oluşan çukurlar nedeni ile araçların sıkıntı yaşattığını belirterek, “Özellikle Medrese ve Yeni Mescit Mahalleleri bölümünde yol çok bozuktu. Buralara yolcu götürmekten çekinir hale gelmiştik. Ben ve bazı arkadaşlarımız bozuk yollar nedeni ile araçlarımızın alt takımlarına zamanından önce bakım yaptırmak zorunda kaldık. İnşallah bu sorun yapılacak çalışma ile sona erecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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