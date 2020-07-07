İstanbul'dan Samsun'a 'yardım kolisi' diye uyuşturucu getiren şüpheliler tutuklandı

<br>Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)İSTANBUL'dan 'yardım kolisi' diye otobüsle Samsun'a 53 bin uyuşturucu hap sevkiyatı yapmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.<br>Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Safa K., Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerden Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kiralık otomobille İstanbul'a gittiğini belirledi. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılamadı. 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.<br>'YARDIM KOLİSİ' DİYEREK OTOBÜSE VERDİLER<br>Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan Samsun'a getirilmesi için bir otobüs firmasına 'yardım kolisi' teslim ettiğini belirledi. Otobüsteki 'yardım kolisi'nin Safa K. tarafından teslim alınacağını de saptayan ekipler, harekete geçti. Otobüsten koliyi Çakallı'da alacak olan Safa K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Kolide yapılan incelemede 53 bin uyuşturucu hap, ele geçirildi. <br>REKOR SAYIDA SENTETİK UYUŞTURUCU<br>Haplarla ilgilerinin olmadığını öne süren şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonla Samsun´da rekor sayıda sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği ve piyasa değeri 530 bin TL olan uyuşturucu ticaretinin önüne geçildiği bildirildi. <br>Emniyetteki işlemlerinin ardından Kavak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA<br>2020-07-07 18:10:33<br>

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