Yerli buğday “kirve” tarla günü ile tanıtılacak

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilerek tescil ettirilen “kirve” ekmeklik buğday çeşidi tarla günü ile tanıtılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü kendi sorumluluk alanında yürüttüğü ıslah çalışmaları ile yeni çeşitler geliştirerek ülke ekonomisine olan katkıda önemli bir paydaş oluyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Orhan Bayramoğlu, Dr. Cemal Şermet ve Yavuz Balmuk tarafından yürütülen ekmeklik buğday ıslah çalışmaları kapsamında bugüne kadar 6 ekmeklik buğday ve 1 yemlik arpa çeşidi tescil ettirildi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla 2 binli yılların başlarında geliştirilen özcan, sakin ve Canik2003 ekmeklik buğday çeşitleri de yıllarca bölge çiftçileri tarafından ekilerek üretimde yer aldı. 2012 ve 2014 yıllarında tescil ettirilen Altındane ve Nevzatbey ekmeklik buğday çeşitleri ile de ciddi bir başarı yakalayan enstitü ülke genelinde üreticilere ulaşmaya başladı. Özellikle Altındane çeşidi ‘buğday ambarı’ olarak nitelendirilen İç Anadolu Bölgesi'nde yoğun talep gören en kaliteli çeşit konumuna geldi. Enstitüde son olarak ise 2020 yılında "kirve" ismiyle yeni bir yerli ve milli ekmeklik buğday çeşidi tescil ettirildi. “Kirve” ekmeklik buğday çeşidi yapılacak tarla günü ile de tanıtılacak.

Kirve, yüksek verim ve kalite değerlerine sahip bir çeşit. Yazlık karakterli ve kılçıklı. Beyaz başaklı ve beyaz dane rengine sahip. Taneleri iri ve camsı özellikte. Yüksek hektolitre ağırlığı, un verimi, saman verimi, protein oranı ve SDS sedimantasyon değeri ile dikkat çekmekte. Pas hastalıklarına (Sarı pas, Kara pas ve Kahverengi pas), küllemeye ve yatmaya karşı dayanıklı. Kirve çeşidi, sahil Karadeniz, Güney Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için önerilmekte.

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