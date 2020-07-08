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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyetin ‘maske’ hassasiyeti

İHA

Samsun genelinde maske zorunluluğunun uygulanmasının ardından, Çarşamba ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürerek, maskesiz dolaşmaya müsaade etmiyor.

Emniyetin ‘maske’ hassasiyeti

Samsun genelinde maske zorunluluğunun uygulanmasının ardından, Çarşamba ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürerek, maskesiz dolaşmaya müsaade etmiyor.
Samsun genelinde zorunluluğun getirilmesinin ardından maske denetimleri yapılırken Çarşamba halkının çoğunluğu artık maskeyi benimsediğini kanıtladı. Tarihi Köprü’nün her iki yakasında denetimlerini sürdüren emniyet güçlerinin sıkı takibinde olan maskesiz kişiler cezadan kaçamadı. Aynı zamanda bilgilendirme yapan polis ekipleri maskesiz dolaşan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Normalleşme sürecinde olunsa da pandeminin daha geçmediğini, aslında bu süreçte daha dikkatli olunması gerektiğini belirten emniyet ekipleri 'maske, mesafe ve hijyen' üçlüsünün önemine işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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