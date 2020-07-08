Samsunspor´un şampiyonluğu tescillendi



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci ve 3'üncü Lig maçlarının oynanmaması yönünde verdiği karar doğrultusunda bugün yapılan toplantıda Yılport Samsunspor´un şampiyonluğunu tescilledi.

TFF´nin kararı sonrası açıklama yapan Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluğu elde ettik. Başkanımızdan hocamıza, futbolcularımızdan, tüm personele kadar herkesin emeğine ve yüreğine sağlık diyorum. İnşallah bu şampiyonluk gelecek güzel günlerin ilk adımı olur. Tüm camiaya hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2020-07-08 19:37:19



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