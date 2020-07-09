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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı mercekler hayatı kolaylaştırıyor

İHA

Uzak ve yakın görme kusuru olanların 'akıllı mercekler' ile gözlükten tamamen kurtulmaları mümkün.

Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı mercekler hayatı kolaylaştırıyor

Uzak ve yakın görme kusuru olanların ‘akıllı mercekler’ ile gözlükten tamamen kurtulmaları mümkün.
Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Opr. Dr. Nurcan Gürkaynak, akıllı mercekler konusunda bilgi verdi. Opr. Dr. Nurcan Gürkaynak, “Günümüzde insanlar daha aktif yaşamaktadırlar. Bilgisayar ve araç kullanımı ileri yaşlarda da devam etmektedir. Bu uygulama yapılan hastalar bu tür aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler. Akıllı mercekler hem gözlük kullanımını ortadan kaldırmakta hem de gözlük kullanımından kaynaklı estetik kaygıları gidermektedir (Özellikle kadınlar yakın gözlük kullanımını kolay kabullenemezler). Akıllı mercekler ömür boyu gözde kalabilmektedir. Uygulamanın hasta üzerindeki olumlu sonuçları şunlardır: Gözlüksüz uzak, orta ve yakın görme keyfi. Hem gece hem gündüz kaliteli görüş. Renkleri daha net ve olduğu gibi algılama” dedi.
Akıllı mercek uygulaması hakkında bilgi veren Opr. Dr. Nurcan Gürkaynak, “Akıllı mercek uygulaması damla anestezisi ile dakikalar içinde tamamlanır. Ağrısız bir operasyondur. Hastanede yatma gerektirmemektedir ve göz uygulama sonrası kapatılır. Akıllı mercek uygulaması her göze farklı günlerde yapılır. Tedaviden bir gün sonra iş yaşamınıza ve sosyal aktivitelerinize dönebilirsiniz. Yüksek efor gerektiren hareketler hariç bütün günlük işlerinizi yapabilirsiniz. Eskiden katarakt ameliyatından sonra göz içine yerleştirilen mercekler sadece uzak görüşü düzeltebiliyordu ve yakın için gözlük kullanılıyordu. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde multifokal mercekler(akıllı mercekler) kullanılmaya başlandı ve artık uzak ve yakın görüş için gözlük kullanmak gerekmemektedir. Multifokal (Akıllı) mercekler, gözdeki yüksek kırma kusurlarının giderilmesi amacıyla, gözde katarakt olmadan da 20 yaş sonrası uygulanabilmektedir” diye konuştu.
Akıllı merceğin uygulamasına değinen Opr. Dr. Gürkaynak, şunları söyledi:
“Akıllı mercekler 40 yaş üzerinde uzakta, yakında ya da her ikisinde görme kusuru olan kişilere gözlüklerinden tamamen kurtulmak isteyen herkese doğal olarak uygulanabilir. Uygulama sonrası göz numarası tekrar ilerlemez. Akıllı mercek uygulanan insanda katarakt oluşmaz. Ayrıca 20 yaş sonrası kırma kusurları excimer laser ile düzeltilemeyecek kadar yüksek olanlara da akıllı mercek uygulaması yapılır. Akıllı mercekler her hastaya uygulanmaz. Örneğin şeker hastaları ve retinasında bozukluk olanlar. Katraktı olan ve olmayan hastalara bu ameliyatın riskleri iyice anlatılmalıdır. Bu ameliyata karar vermeden önce ayrıntılı bir göz muayenesi yapılması ve uygulanacak merceğe doğru karar verilmesi gereklidir.”

Akıllı mercekler
Akıllı mercekler, uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan insanların gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran, göz içine yerleştirilen araçlardır. Katarakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştirilir. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görür yakına gözlük kullanır. Multifokal mercekler uzak ve yakın görüş sağlar. Akıllı mercek (Trifokal) yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Ayrıca akıllı mercekler gözlük ve kontakt lens kullanmayan ya da kullanmak istemeyen miyop hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da uygulanır.

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