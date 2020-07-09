Canım Dayım filminde çekimler başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canım Dayım filminde çekimler başladı

İHA

– Canım Dayım filmi oyuncuları ve set çalışanları çekimlerin başlamasını kutladı.

Canım Dayım filminde çekimler başladı

– Canım Dayım filmi oyuncuları ve set çalışanları çekimlerin başlamasını kutladı.
Samsunlu Yönetmen Fuat Yılmaz yönetiminde çekilecek olan Canım Dayım filmi için oyuncular Samsun’a geldi. Sette çekimler 2 gün önce başladı. Oyuncular ve set çalışanları Atakum ilçesinde bir kafede bir araya gelerek çekimlerin başlamasını kutladı.
Samsunlu Yönetmen Fuat Yılmaz, “Canım Dayım filmimiz bir farkındalık filmi bir sosyal sorumluluk projesi. Otistik bir dayıyla kız yeğeninin hikayesi. Özel bir proje. Yurt dışında da 21 festivalde yayınlanacak. Bizim amacımız Samsun’u tanıtmak. Samsun için güzel projeler yapmak. Son yıllarda sinema turizmi çok arttı. Çok ciddi bir portföy oluştu. Biz bununla ilgili artık Trabzon olsun, Ordu olsun, Giresun olsun buralardaki sinema artışını biz Samsun’a taşımak istedik. Samsun’un tanıtımı olsun istedik. Projemize de 2 gün önce 6 Temmuz tarihinde başladık. Güzel bir oyuncu kadromuz var. Yaklaşık bir ay sürecek çekimler ilk olarak uluslararası festivallerde gösterilecek sonra da Türkiye’de vizyona girmeyi düşünüyoruz” dedi.
Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, “İlçemiz 2010 yılında turizm bölgesi ilan edildi. Samsun’umuzun cennet köşelerinden bir tanesi. Bu filmin çekiminin Samsun’a yapılacağını duyduk. Yönetmen ve yapımcı arkadaşlar çeşitli belediyelerimizi farklı kurumları ziyaret ettiler. Tabii ki ilçemize de geldiler. Turizm bölgesi ilan edilip turizmle ilgili geride kalmış bir ilçe olarak istediğimizi yakalamamış hedeflerine ulaşamamış bir ilçe olarak böyle bir fırsatı değerlendirmek istedik. Arkadaşlarla görüştüğümüzde de bu filmin Samsun’un ve ilçemizin ülkemize, tüm dünyaya tanıtımı için çok güzel bir fırsat olacağını düşündük. Filmin ilçemizde çekimi için gerekli katkıyı da sağladıktan sonra proje başlamış oldu. Ayvacık’ın Samsun’un tanıtımı için çok güzel bir proje olacak” diye konuştu.
"Muro" karakteri ile hafızalarda yer eden Mustafa Üstündağ, “Senaryoyu okuduğumda çok etkilendim. Çok güzel yazılmış bir hikaye. Ben orada filozof rolü oynuyorum. Adem’le Melek’e yardımcı olan bir abi gibi. Çok güzel bir hikayesi var. Film için seçilen yerler çok başarılı. Seyirci izlediği zaman cennet gibi bir mekan görecek. Samsunlulara da selam ederim. Güzel insanlar misafirperver insanlar. Bizim memleketin her tarafı gibi. Sette çalıştığımız için Samsun’da henüz çok fazla vakit geçiremedik. Ama Ayvacık’ta çalışıyoruz. İnanılmaz güzel bir yer. Dilerim Trabzon’daki Uzungöl’e benzemez. Oradaki yapılaşmayı biliyorsunuz. İnşallah Ayvacık bu şekilde kalır. Gerçekten saklı bir cennet” ifadelerini kullandı.
Otizmli bir dayı ile kız yeğeninin hikayesini anlatacak film ağırlıklı olarak Ayvacık’ta çekilecek. Ancak diğer ilçelerden de kesitler olacak. Filmde şehrin takımı Samsunspor da özel bir yer tutuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cem Belevi’den sevgilisine sette ilk gün çiçeği
YEREL HABERLER Cem Belevi’den sevgilisine sette ilk gün çiçeği
Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı mercekler hayatı kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Göz kusurlarına ‘akıllı’ çözüm Göz içi akıllı ...
Ekmekçioğlu: “Sosyoekonomik eşitsizlikler, insani duygular karşısında tehditkar bir durum açığa çıkarıyor”
YEREL HABERLER Ekmekçioğlu: “Sosyoekonomik eşitsizlikler, insani ...
Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ürettiler
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı ultraviyole dezenfeksiyon cihazı ...
‘Kepçe kulak’ sorununa 30 dakikada çözüm Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş: “Kepçe kulak tedavisi estetik operasyonlar içinde en basit ameliyatlardan bir tanesidir. Lokal anestezi içerisinde yapılır. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile o kulaklar düzeltilip normal bir hale getirilebilir"
YEREL HABERLER ‘Kepçe kulak’ sorununa 30 dakikada çözüm Estetik ve ...
Fırtınayı fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Fırtınayı fırsata çevirdi
Şampiyon Samsunspor’a tebrik yağmuru Samsunspor 2 yıl aradan sonra tekrar TFF 1. Lig’de
YEREL HABERLER Şampiyon Samsunspor’a tebrik yağmuru Samsunspor 2 yıl ...
Samsunspor´un şampiyonluğu tescillendi
YEREL HABERLER Samsunspor´un şampiyonluğu tescillendi
Saldırdığı iki doktoru darbeden şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Saldırdığı iki doktoru darbeden şüpheli yakalandı (2)
Emniyetin ‘maske’ hassasiyeti
YEREL HABERLER Emniyetin ‘maske’ hassasiyeti
Esnaf dertli, müşteri memnun
YEREL HABERLER Esnaf dertli, müşteri memnun
Saldırdığı iki doktoru darp eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Saldırdığı iki doktoru darp eden şüpheli yakalandı
Korona virüsün nörolojik etkileri
YEREL HABERLER Korona virüsün nörolojik etkileri
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Kamulaştırma konusunda rıza ile anlaştığımız birçok vatandaş var” “Saathane kamulaştırmasında rıza ile anlaşılanların oranı yüzde 80” “610 milyon TL kredi kullanımı” maddesinin de içinde olduğu toplam 21 madde ilgili komisyonlara havale edildi
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Samsun Büyükşehir ...
Terme'de içme suyuna 4 yeni kuyu ile takviye yapılacak Kılıç: “Salıpazarı Barajı’nın tamamlanması ile birlikte ilçemiz hem sel kabusundan hem de su sorunundan kurtulacak"
YEREL HABERLER Terme'de içme suyuna 4 yeni kuyu ile takviye ...
'İterek annesinin ayağını kırdığı' iddia edilen genç tutuklandı
YEREL HABERLER 'İterek annesinin ayağını kırdığı' iddia edilen genç ...
Türkiye'de ilk "Orman Okulu" için imzalar atıldı Canik'te Orman Okulu yapımı için protokol imza töreni
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk "Orman Okulu" için imzalar ...
İlkadım'da can dostları için yeni yuva Demirtaş: “Sokakları paylaştığımız dostlarımızla hayatı da paylaşabiliriz”
YEREL HABERLER İlkadım'da can dostları için yeni yuva Demirtaş: ...
Karakılçık buğdayında ilk hasat yapıldı Karakılçık üretim sahasında ilk hasadı Başkan Cemil Deveci yaptı
YEREL HABERLER Karakılçık buğdayında ilk hasat yapıldı Karakılçık ...
10 bin ton balık işlem gördü, en fazla hamsi tüketildi
YEREL HABERLER 10 bin ton balık işlem gördü, en fazla hamsi ...
Bafra Ovası'nda ‘kavun’ hasadı başladı
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda ‘kavun’ hasadı başladı
Yerli buğday “kirve” tarla günü ile tanıtılacak
YEREL HABERLER Yerli buğday “kirve” tarla günü ile tanıtılacak
Konut faizleri düştü, satışlar üçe katlandı Haziran ayında bir önceki aya göre konut satışları yüzde 283 oranında arttı
YEREL HABERLER Konut faizleri düştü, satışlar üçe katlandı Haziran ...
Türkiye’de her iki kadından biri baş ağrısı sorunu yaşıyor Baş ağrısını ‘migren botoksu’ ile yenmek mümkün
YEREL HABERLER Türkiye’de her iki kadından biri baş ağrısı sorunu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X