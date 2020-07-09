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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

İHA

İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerlerini belirledi.

İlkadım’da kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

İlkadım Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerlerini belirledi.
İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, İlkadım’da Güzeldere Mahallesi’nde bulunan kurbanlık satış yeri dahil, Reşadiye, Selahiye, İstasyon, Kılıçdede Pazar Yerleri olmak üzere 5 nokta kurban kesim yeri olarak tanımlandı. Randevulu sistem ile kurbanlık kesimi yapılacak noktalarda küçükbaş hayvan kesimi 90 TL, büyükbaş hayvan kesimi ise 270 TL olarak belirlendi. İlkadım Belediyesi de belirlenen alanlarda hazırlık çalışmalarına hız kazandırdı.

Donatısı çok olan kurban alanı İlkadım’ın hizmetinde olacak
İlkadım Belediyesi, Güzeldere Kurban Pazarında hem besicilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi altyapı çalışmalarını eksiksiz bir şekilde tamamladı. Pazar alanının revizyonu ve trafik akışı düzenleme çalışmalarını sonuçlandırıldı. Çevre düzenlemesi ile beraber kurban pazar alanı modern bir kimliğe kavuşturuldu. Yaklaşık 130 kurban çadırının bulunacağı pazar alanında besicilerin ve vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda fiziki imkanlar sağlandı. Kurban pazarında İlkadım Belediyesi denetim personelleri, ateş ölçüm ve dezenfekte noktaları, polis ve zabıta güvenlik noktası, güvenlik birimi, çayhane, tuvaletler ve duşlar Kurban Bayramı sonuna kadar yer alacak.

Belediye den ücretsiz ulaşım imkan
Vatandaşların Kurban Satış ve Kesim Alanına rahatlıkla ulaşabilmeleri için İlkadım Belediyesi tarafından ücretsiz servisler de tahsis edildi. 100. Yıl Bulvarı eski İlkadım Belediyesi Hizmet Binası önünden ve Güzeldere Mahallesi'ne karşılıklı olarak hareket edecek servisler Kurban Bayramı'nda hizmet verecek. Servisler 100. Yıl Bulvarı üzerinden 09.00 ile 18.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Bu yıl servisler tek güzergah kullanacak. Servisin güzergahı 100.Yıl Bulvarı'ndan başlayarak, Unkapanı ışıklar, Rasathane Camisi önü, Zübeyde Hanım Parkı, Mert Irmağı Köprüsü, Derebahçe koşu yolunu takip ederek İlkadım Kurban Pazarında son bulacak.

“Vatandaşların hijyen kurallarına uymasına destek olacağız”
Kurban Bayramı'nın her yönüyle sorunsuz yaşanması için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde 27 dönümlük arazi üzerinde kurulu olan Güzeldere Kurban Pazarı’nda tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle kurban pazar alnında gerekli tedbirlerin alıyoruz. Kovid19 salgın tehdidi halen insanlarımızı tehdit ederken, denetim personelimizin kontrolünde hem besicilerimizin, hem de kurban alışverişine gelen hemşehrilerimizin ateş ölçümleri sık sık gerçekleştirilecek. Dezenfekte cihazlarımızla alandaki vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymasına destek olacağız. Alışveriş esnasında sosyal mesafeye uyulması konusunda gereken uyarılarımızı yapacağız. Özellikle kurban alışverişi geleneklerinden olan pazarlık esnasında yapılan tokalaşmaya bu sene besicilerimizin ve hemşehrilerimizin olası bulaş riskine karşı ara vermesi oldukça önem arz ediyor. İnşallah kazasız, problemsiz ve en önemlisi sağlığımızı koruyarak bu süreci tamamlayacağız” diye konuştu.

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