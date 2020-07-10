Samsunlu üreticilere 23 milyon TL fark desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunlu üreticilere 23 milyon TL fark desteği

İHA

– Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı yağlı tohumlu bitkiler, hububat baklagil ve dane mısır fark desteği ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Samsunlu üreticilere 23 milyon TL fark desteği

– Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı yağlı tohumlu bitkiler, hububat baklagil ve dane mısır fark desteği ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.
"Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" hükümleri doğrultusunda müracaatları alınıp destekleme ödemesini hak eden üreticilere, yağlı tohumlu bitkiler, hububat baklagil ve dane mısır fark desteği ödemeleri bugün 18.00 itibarıyla başladı.
Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi olarak 6 bin 605 üreticimize 21 milyon 7 bin 427 TL, hububat baklagil fark ödemesi olarak 823 üreticimize 1 milyon 703 bin 926 TL, dane mısır fark ödemesi olarak da 17 üreticimize 28 bin 390 TL olmak üzere toplamda ilimiz üreticilerine yaklaşık 23 milyon TL'lik destekleme ödemesi yapılacaktır. Üreticilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK’ın yarışmasında Samsun’a üçüncülük
YEREL HABERLER TÜBİTAK’ın yarışmasında Samsun’a üçüncülük
Samsun’da 372 bin hayvan aşılandı
YEREL HABERLER Samsun’da 372 bin hayvan aşılandı
Samsun'da otomobil denize uçtu, sürücü sağ kurtuldu
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil denize uçtu, sürücü sağ kurtuldu
Temel kazısında toprak kaydı, apartman sakinleri tedirgin
YEREL HABERLER Temel kazısında toprak kaydı, apartman sakinleri ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Eski rektörü dolandıran çete çökertildi, 3 tutuklama
YEREL HABERLER Eski rektörü dolandıran çete çökertildi, 3 tutuklama
Telefonla eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Telefonla eski rektörü 117 bin dolar dolandıran 1 ...
Ertuğrul Sağlam: “TFF 1. Lig’de bizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “TFF 1. Lig’de bizi birbirinden ...
Sorumsuz piknikçilerin kirlettiği kanyonu belediye temizledi
YEREL HABERLER Sorumsuz piknikçilerin kirlettiği kanyonu belediye ...
Silahla yaralamaya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Silahla yaralamaya 4 gözaltı
Özdemir: “Havza kısa sürede göç alan bir yer haline gelecek”
YEREL HABERLER Özdemir: “Havza kısa sürede göç alan bir yer haline ...
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye adli kontrol
Kavgada bıçakla ağır yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Kavgada bıçakla ağır yaralamaya adli kontrol
SAMDOD'dan birlik-beraberlik mesajı Düğün sektöründen korona sonrası birlik mesajı
YEREL HABERLER SAMDOD'dan birlik-beraberlik mesajı Düğün sektöründen ...
Kavgada bıçakla ağır yaralamaya gözaltı
YEREL HABERLER Kavgada bıçakla ağır yaralamaya gözaltı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama, 3 adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 tutuklama, 3 adli ...
Stres kaynaklı uykusuzlukla başa çıkma yolları Nöroloji Uzmanı Dr. Didem Er: “Cep telefonu, televizyon ve bilgisayardan yatmadan bir saat kadar önce uzaklaşın”
YEREL HABERLER Stres kaynaklı uykusuzlukla başa çıkma yolları Nöroloji Uzmanı Dr. ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Telefonla eski rektörü 117 bin dolar dolandıran zanlılar adliyede
YEREL HABERLER Telefonla eski rektörü 117 bin dolar dolandıran ...
Hava sıcaklıkları arttı, kan bağışı azaldı
YEREL HABERLER Hava sıcaklıkları arttı, kan bağışı azaldı
Sezonun son konseri: “Sahnede Hayat Var”
YEREL HABERLER Sezonun son konseri: “Sahnede Hayat Var”
T83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı
YEREL HABERLER T83 Bölgesi Kaynak Verimliliği Çalıştayı
Berber ve güzellik salonları mercek altında
YEREL HABERLER Berber ve güzellik salonları mercek altında
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs adliyede

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X