Samsunlu üreticilere 23 milyon TL fark desteği

– Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı yağlı tohumlu bitkiler, hububat baklagil ve dane mısır fark desteği ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

"Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" hükümleri doğrultusunda müracaatları alınıp destekleme ödemesini hak eden üreticilere, yağlı tohumlu bitkiler, hububat baklagil ve dane mısır fark desteği ödemeleri bugün 18.00 itibarıyla başladı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi olarak 6 bin 605 üreticimize 21 milyon 7 bin 427 TL, hububat baklagil fark ödemesi olarak 823 üreticimize 1 milyon 703 bin 926 TL, dane mısır fark ödemesi olarak da 17 üreticimize 28 bin 390 TL olmak üzere toplamda ilimiz üreticilerine yaklaşık 23 milyon TL'lik destekleme ödemesi yapılacaktır. Üreticilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

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