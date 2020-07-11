Samsun’da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Samsun’da yapılan 8 ayrı operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirilerek 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza, Bafra, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; Havza ilçesi Kuşkonağı Mahallesi’nde 03 Temmuz günü kamuya açık kırsal alanda yapılan arama neticesinde 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Adaköy Mahallesi’nde 05 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait arazide yapılan arama neticesinde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi’nde 06 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1.050 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı.

Havza ilçesi Cevizlik Mahallesi’nde 08 Temmuz günü kamuya açık kırsal alanda yapılan arama neticesinde 347 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 11 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi’nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi’nde 10 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

8 aylı operasyonla ilgili tahkikat başlatıldı.

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