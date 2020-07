Sünneti 'oldu bitti'ye getirmeyin Sünnet cerrahi ortamda yapılmalı

Sünnetin genellikle aileler tarafından 'küçük bir işlem' olarak görülmesinin yanlış bir düşünce olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Dilek Polat, "Ciddi bir cerrahi girişim olan sünnet 'kesip bitecek, oldu da bitti maşallah' denilecek kadar basit bir işlem değildir” dedi.

Liv Hospital Samsun Çocuk Cerrahisi Kliniği’nden Opr. Dr. Dilek Polat, sünnet hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Modern tıbbın gereği olarak cerrahi her türlü müdahalede olduğu gibi sünnetin de ameliyathane ortamında gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Dr. Polat, “Sünnet uygun ortamlarda, uygun kişilere yaptırılmalıdır. Kesinlikle yıllar önceki uygulamalar örnek teşkil etmemelidir. Sünnet cerrahi bir müdahaledir, cerrahi müdahalelerde bilim ne söylüyorsa o şekilde yapılması çocuklarımızın sağlığı ve geleceği açısından çok önemlidir” diye konuştu.



“Çocuğunuzu şaka yollu korkutmayın”

Ailelerin çocuklarını bir an önce sünnet ettirmek için merasim düzenleme telaşına girmemesi gerektiğinin altını çizen Dr. Polat, “Eğlenceden önce sağlığın geldiğini unutmamalıyız. Bazen dikkatsiz ve yanlış uygulamalar hem çocuğun hem de ailelerin hayatını kabusa dönüştürür. Sünnet dinimizce emredilen, sağlık açısından da yararlı bir müdahaledir. Ufak bir müdahale olmasına rağmen, cerrahi bir girişim olduğu unutulmamalıdır. Çocuklar maalesef büyükler tarafından bu konuda zaman zaman korkutulabilmektedirler. Hatta bu korkutmalar bazen, şaka yollu tehditvari bile olabilmektedir” şeklinde konuştu.



“Sünnet vakti çocukların psikolojisini etkiliyor”

Sünnet vaktinin yaklaşması çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler de yapabildiğini vurgulayan Polat, “Çocuk için sünnet yaşı 26, özellikle de 35 yaş arası psikososyal gelişme evreleri olduğu için psikologlar tarafından kesinlikle önerilmemektedir. Çocuk 7 yaşından sonra ergenlik çağına kadar bu psikososyal evrenin durgunluğuna girer. Bu yaşlarda yapılacak sünnet, çocuğun psikososyal açıdan gelişmesini sağladığı gibi, çocuğun toplumun bir üyesi olduğunu fark etmesinde etkili olur. Ailenin koruyucu davranış sergilemesinde yapılan hatalar ile çocuklar psikolojik olarak etkilenmektedir. 9 yaşında sünnet olan bir çocuk üzerinde bile koruyucu tutum sergilendiği zaman çocuk yürümekte, çamaşırını giymekte ve tuvalet ihtiyacını yapmakta sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilir” ifadelerini kullandı.



“Hijyenik aletlerin kullanılması şart”

Özellikle kırsal kesimlerde ve ilçelerde yapılan tek ve toplu sünnetlerde ortamın steril olmasının hayati önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Polat, “Sünnet gerçekleşmeden önce yapılacak ortamın temizlik şartlarının iyi olması ve yapacak kişinin işinin ehli olması gerekir. Sünnetten önce tıbbi muayene sünnet kadar önemlidir çünkü çocuğun kanaması sünnetten sonra ortaya çıkabiliyor. Bunu daha önceden bilmek ve önlemini almak gerekir. Her sünnet edilecek çocuk için hijyen ve sterilite açısından ayrı ayrı aletlerin kullanılması gerekir. Zira aynı aletleri kullanmak suretiyle birçok hastalığın bulaşmasına fırsat tanınmış olur” açıklamasında bulundu.



“Yan yana sünnet yapılmamalı”

Sünnet yapılacak çocukların aynı ortamda toplu olarak yan yana sünnet edilmemeleri gerektiğini ifade eden Polat şunları söyledi: “Korku nedeniyle ağlayan çocuklardan olumsuz etkilenmeler kaçınılmazdır. Çocukların bozulacak olan psikolojik halleri ilerideki yıllarda o çocuğun cinsel yaşamında ciddi yıkımlar yapabilir. Ayrıca sünnet müdahalesinin mutlaka bir uzman tarafından yapılması önemlidir. Son zamanlarda ‘koter’ denilen elektrikli bir aletle yapılan sünnetlerde ciddi sıkıntılar olduğu da görülmektedir. Yine sünnetten sonra kanama, enfeksiyon gibi problemlerin de yaşanabildiği de ortadadır. Netice olarak sünnet, uygun ortamlarda, uygun kişilere yaptırılmalıdır. Kesinlikle yıllar önceki uygulamalar örnek teşkil etmemelidir.”

