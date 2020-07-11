LAYSİAD’da Ali Sukas dönemi Sukas: “Daha çok çalışacağız”

Ladikli Yönetici, Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) 5. Olağan Genel Kurulu’nda Ali Sukas, başkan seçildi.

LAYSİAD 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı seçiminin ardından başlayan seçimlerde, üç yıldan beri başkanlık görevini yürüten Zafer Dilmen, yürüttükleri çalışmaları dernek üyeleriyle paylaştı. Daha sonra ise yönetim kurulu raporları, gelirgiren bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Ardından yapılan seçimlerde Ali Sukas oy birliği ile LAYSİAD’ın yeni dönem başkanı oldu. Başkanlığı Ali Sukas’a teslim eden eski başkan Zafer Dilmen, yeni yönetime başarılar diledi.



“Daha çok çalışacağız”

Seçimlerin ardından söz alan LAYSİAD’ın yeni Başkanı Ali Sukas, önceki yönetime yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını belirten Sukas, “Ladik her geçen gün gelişiyor, büyüyor. LAYSİAD bir menfaat ya da siyasi bir derneği değil. Derneğimizin kuruluş amacı, Ladik’e hizmet edebilmek ve Ladiklilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamaktı. Bizler bu amaç doğrultusunda yola çıktık. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. LAYSİAD kuruluş amacına uygun olarak ilk kurulduğu andan itibaren sadece bir dernek değil iş ve istihdam sağlayan bir kuruluş olmuştur. Bunun en güzel örneği hamam ayağı termal kaplıca tesisleridir. Yıllardır hayalini kurduğumuz bu çok güzel tesisi ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama yeterli mi, değil. Daha çok çalışmak zorundayız. Sadece bunu ilçemiz için değil, ülkemiz için de başarmalıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da LAYSİAD bayrağını daha yukarılara taşımak için tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Bu anlamda bizlere güvenen genel kurula teşekkür ediyorum” diye konuştu.

LAYSİAD’ın genel kurul toplantısına ayrıca, aynı zamanda derneğin de üyesi olan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ve Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel katıldı.

Ali Sukas’ın yönetiminde şu isimler yer aldı: M. Akif Baran, İsmet Koca, Hakan Paskap, Abdullah Doyaroğlu, Ahmet Alp Doğru ve Süleyman Karabük.

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