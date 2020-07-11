Kovalamaca sırasında otomobilden polise ateş açan 4 kişi yakalandı (2)

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'da kovalamaca sırasında polise ateş açılan otomobilde gözaltına alınan 4 kişi adliye sevk edildi. Haklarında, 'Genel güvenliği tehlikeye düşürmek, görevli memurun dur ikazına uymamak, güveni kötüye kullanmak, tehdit ve mala zarar vermek' suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden Ahmet Ö. tutuklandı, diğerleri ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-07-11 18:13:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.