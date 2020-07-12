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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir halk otobüsüne bindi, esnafı ziyaret etti, halkın sorunlarını dinledi

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Halk otobüsüne binerek sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çeken Demir, esnaf ziyaretinin yanı sıra Serebral Palsi hastası bir genci de evinde ziyaret edip, acil şifalar diledi.

Başkan Demir halk otobüsüne bindi, esnafı ziyaret etti, halkın sorunlarını dinledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Halk otobüsüne binerek sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çeken Demir, esnaf ziyaretinin yanı sıra Serebral Palsi hastası bir genci de evinde ziyaret edip, acil şifalar diledi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugün bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde tamamlanan 650 metrelik sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Demir, kaldırım çalışmalarının sürdüğü bölgedeki esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirmesi üzerine Başkan Demir, “Ekiplerimiz gece gündüz işbaşında. Tüm mahallelerimizin yol ve altyapı sorunlarını öncelik sırasına göre çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

Başkan halk otobüsünde
Daha sonra halk otobüsüne binen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çekti. Ardından ‘Serebral Palsi’ hastası Mustafa Cemal Akhan’ı evinde ziyaret eden Demir, gencin annesi Emine Akhan ile de görüşerek belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Ziyaretin ardından altyapı çalışmaları tamamlanan Sebze ve Meyve Hali'ni gezerek yapımına başlanan 30 bin metrekarelik asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Demir, yapılanlar hakkında bilgi aldı. Ekip arkadaşlarına başarılar dileyen Demir, Sebze ve Meyve Hali’ndeki esnaflara da ‘Hayırlı işler’ dileklerinde bulundu.
Gün içerisindeki ziyaret ve incelemelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, beraberinde Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin ve Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş ile birlikte Çiftlik Caddesi’nde de esnaf ziyaretinde bulundu.
Her zaman esnafın yanında olduklarını tekrarlayan Başkan Demir, onların fikirlerine önem verdiklerini ifade ederek, “Her fırsatta vatandaşlarımızla, esnafımızla, iş insanlarımızla buluşuyoruz. Her zaman olduğu gibi şehrimizi birlikte yönetmek için istişareye büyük önem veriyoruz. Belediyemizin her birimi gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu günleri sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz önemli. O nedenle Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı tedbir ve kuralları yerine getirelim. Hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi üç temel kuralı unutmayalım. Kurallara uyduğumuz takdirde sağlıklı güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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