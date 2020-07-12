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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavga ettiği kişinin aracını çalıp intikam için camlarını kırdı

İHA

Samsun'da bir kişi, kavga ettiği şahsın aracını çalıp, intikam için camlarını kırdıktan sonra geri bıraktı.

Kavga ettiği kişinin aracını çalıp intikam için camlarını kırdı

Samsun'da bir kişi, kavga ettiği şahsın aracını çalıp, intikam için camlarını kırdıktan sonra geri bıraktı.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki U.Ç., kavga ettiği S.Ö.'nün kavga sırasında otomobilinin anahtarını alıp aracı çaldı. Daha sonra çaldığı otomobili Kavacık Mahallesi'ne terk eden U.Ç., intikam için aracın camlarını da kırdı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili U.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan U.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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