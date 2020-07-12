Samsun'da çıktığı erik ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kalaycılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Çakmak (72) merdiven dayayarak çıktığı erik ağacından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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