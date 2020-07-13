Samsun'a şehit ateşi düştü

SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE'nin Irak´ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci´nin acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci´nin acı haberi memleketi Samsun´un Havza ilçesinde baba ocağına ulaştı. Ailesi İstanbul´da yaşayan şehidin cenazesi Merzifon Havalimanı üzerinden Havza´ya getirilecek. DHA-Genel Türkiye-Samsun SAMSUN, (DHA)-
2020-07-12 23:02:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.