Valilikten şehidin ailesine başsağlığı

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– Samsun Valiliği yaptığı açıklama ile PençeKaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Hv. P. Asb. Çvş. Ethem Demirci’nin ailesine başsağlığı diledi.

Açıklamada, “İlimiz Havza ilçe nüfusuna kayıtlı, Mehmet Keziban oğlu Hv. P. Asb. Çvş. Ethem Demirci, 12 Temmuz 2020 tarihinde PençeKaplan operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu yaralanmış ancak sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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