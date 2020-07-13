OMÜ’den “15 Temmuz’u Anlamak” konferansı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gazeteci Nedim Şener, "15 Temmuz'u Anlamak" konulu konferans verecek.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz'ın moderatör olduğu konferans Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) youtube kanalından 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren canlı yayınlanacak.

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