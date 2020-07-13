Kızılırmak kıyısına Millet Bahçesi Bakan Kurum ‘Bafra Millet Bahçesi Projesi’ni yerinde inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bafra Belediyesinin önemli projelerinden biri olan ve bölgenin en büyüğü olma özelliğine sahip Bafra Millet Bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu.

Bafra Belediyesinin Millet Bahçesi ile ilgili bakanlık başvurusunu gerçekleştirmesinin ardından, alanda yapılan incelemede Bakan Kurum’a, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha çok yeşil anlayışı doğrultusunda başlatılan proje hakkında Başkan Kılıç tarafından Bakan Kurum’a bilgi verildi. Millet Bahçesinin Kızılırmak Sedde kıyısı boyunca 4 parselden oluşan ve toplam 310 bin metrekare alan üzerine yapılacağı belirtildi.

Bölgenin en büyüklerinden biri olma özelliğini taşıyacak millet bahçesi alanının hemen yanında, ihalesi yapılan ve inşası devam eden Bafra Hükümet Konağı Binası ile yapılması planlanan Bafra Belediyesi Hizmet Binası gibi önemli projelerin yer aldığı dile getirildi. Proje alanı içerisinde 10 dönüm otel alanı, 10 dönüm cami alanı, 5 dönüm eğitim tesis alanı gibi çeşitli kamusal alanlarında bulunduğu bildirildi. Millet Bahçesinin bitişiğinde ırmak yatak kenarı boyunca oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığı sedde düzenlemesinin yapıldığı ve oldukça geniş bir alanda yapılacak millet bahçesi ile ilçenin sosyal alan ihtiyacının karşılanmasının planlandığı ifade edildi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Millet bahçemiz ile ilgili olarak bakanlığımıza resmi başvurumuzu yapmamızın ardından proje alanımızda incelemelerde bulunduk. Bölgenin en büyüğü olmaya namzet millet bahçemizi Bafra’mıza kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

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