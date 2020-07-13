Atakum'da kurban kesim yerleri dijital harita oldu Atakum Belediyesi’nin kurban kesim yerleri dijital haritada toplandı

Atakum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık satın alabileceği kurban satış ve kesim yeri ile kentin 10 farklı noktasında bulunan kurban kesim yerlerini dijital harita haline getirdi.

Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen Atakumlular, “https://bit.ly/atakumkurbankesimyerleri” adresli dijital harita ile belediyenin kurban satış ve kesim yerlerine kolayca ulaşabilecek.

Atakum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yurttaşların ilçedeki kurban satış ve kesim yerlerine kolay ulaşım sağlayabilmesi için dijital harita oluşturdu. Telefon, tablet ve bilgisayarlardan kolayca erişilebilen harita, Kurban Bayramı’nda ibadetini yerine getirmek isteyen yurttaşların kurbanlık alma ve kesme süreçlerinde hayatlarını kolaylaştıracak. Tüm akıllı telefonlarda standart yazılım olarak gelen ve herkesin kolayca erişebildiği Google Haritalar üzerinde oluşturulan "Atakum Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yerleri" isimli harita kullanıma açıldı. İnternete erişimi olan herhangi bir akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan https://bit.ly/atakumkurbankesimyerleri bağlantısına tıklanarak erişilebilen harita, Atakum Belediyesi’nin ilçede oluşturduğu tüm kurban satış ve kesim noktalarını gösteriyor. Haritaya erişen yurttaşlar, yakınlarında bulunan kurban satış ve kesim yerlerine erişebilmek için rota alabiliyor. Harita üzerinden oluşturulan rota, yurttaşları tüm satış ve kesim yerlerine kolayca ulaştırıyor.



Belediye ekipleri bayram hazırlığında

Öte yandan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İncesu Mahallesi’ndeki Kurban Satış ve Kesim Yeri ile kentin 10 farklı noktasında yer alan kurban kesim yerlerini inceledi. Atakum’da kurbanlık satışı yapacak olan besiciler ile kurbanlık satın almak isteyen yurttaşları bir araya getirecek olan İncesu Mahallesi’ndeki Atakum Belediyesi Kurban Satış Yeri’nde incelemelerde bulunan ekipler, çok sayıda kurbanlık hayvanın bir arada bulunacağı alanda uygulanacak korona virüs tedbirleri ile ilgili ön çalışma gerçekleştirdi. Esenevler, Cumhuriyet, Mevlana, Yenimahalle, İstiklal, Büyükoyumca, Körfez, Çakırlar Yalı, Çatalçam ve Taflan Cami Mahallelerindeki kesim alanlarını tek tek kontrol eden ekipler, bu noktalarda alınacak önlemleri belirledi. Atakum Belediyesi’ne bağlı ekipler, korona virüs salgını ile mücadele önlemleri altında gerçekleşecek Kurban Bayramı’nda yurttaşların ibadetlerini yerine getirirken sorun yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. Yetkililer, tüm kurban kesim alanlarında deri yüzme işlemlerinin kolay gerçekleştirilebilmesi için caraskal kurulacağını da belirtti.



11 farklı noktada kesim yapılabilecek

Atakum Belediyesi’nin İncesu Mahallesi’nde bulunan Kurban Satış ve Kesim Yeri’ne ulaşmak isteyen yurttaşlar, SamsunBafra Karayolu’nu takip edip, KYK Turgut Özal Öğrenci Yurdu’ndan sola döndüklerinde yönlendirme tabelalarını takip ederek yaklaşık 4 kilometre sonra alana erişebiliyor. Mahallelerde yer alan kesim alanları ise şöyle:

Esenevler Kurban Kesim Yeri; Esenevler Mahallesi 309. Sokak üzerinde, Esenevler Muhtarlığı’nın karşısında yer alıyor. Cumhuriyet Kurban Kesim Yeri, Cumhuriyet Mahallesi 34 ve 35. Sokakların kesişiminde, Banda Aceh Parkı’nın karşısında bulunuyor. Mevlana Kurban Kesim Yeri, Mevlana Mahallesi 732. Sokak üzerinde konumlanıyor. Atakent Kurban Kesim Yeri, Yenimahalle 3088. Sokak üzerindeki Atakent Pazar Alanı’nda bulunuyor. İstiklal Kurban Kesim Yeri, İstiklal Mahallesi, 9092. ve 868. sokakların kesişiminde yer alıyor. Kurupelit Kurban Kesim Yeri, Körfez Mahallesi, Mustafa Cavuş ve Çilingiroğlu caddelerinin kesişiminde konumlanıyor. Kurupelit TOKİ Kurban Kesim Yeri, Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konut Bulvarı üzerindeki kapalı pazar alanında bulunuyor. Altınkum Kurban Kesim Yeri, Çakırlar Yalı Mahallesi, 6272. Sokak üzerinde yer alıyor. Çatalçam Kurban Kesim Yeri, Yeşilyurt Mahallesi, Canikli Caddesi üzerindeki kapalı pazar alanında konumlanıyor. Taflan Kurban Kesim Yeri, Taflan Cami Mahallesi, 8215. Sokak üzerinde bulunuyor.

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