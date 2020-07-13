İsmail dedenin hayret veren kimliği

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan İsmail Işıldak’ın nüfus cüzdanındaki doğum tarihi bölümü görenleri şaşırtıyor.

Çarşamba ilçesinde yaşayan ve 100 yaşını aştığı tahmin edilen İsmail Işıldak’ın nüfus cüzdanındaki doğum tarihi ‘00.00.1340’ şeklinde yazıyor. Birçok resmi işlemde kullanılan nüfus cüzdanındaki doğum tarihinin hicri takvime göre yazıldığı tahmin ediliyor.

Herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı öğrenilen İsmail Işıldak, yaşından dolayı evden çıkmıyor.

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