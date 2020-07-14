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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlilik öncesi sağlık kontrolleri

İHA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevinç Bilgin Soran, "Evlenmeden önce her iki tarafın da bir kontrolden geçmesi ve cinsellikle ilgili konularda bilinçlenmesi gerekiyor. Böylece genetik geçişli hastalıklar saptanabilir ve önlem alınabilir. Evlenecek kişilerin mutlaka üç ay önce bir hekime başvurmaları ve muayene olmaları gerekiyor" dedi.

Evlilik öncesi sağlık kontrolleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevinç Bilgin Soran, “Evlenmeden önce her iki tarafın da bir kontrolden geçmesi ve cinsellikle ilgili konularda bilinçlenmesi gerekiyor. Böylece genetik geçişli hastalıklar saptanabilir ve önlem alınabilir. Evlenecek kişilerin mutlaka üç ay önce bir hekime başvurmaları ve muayene olmaları gerekiyor” dedi.
Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Opr. Dr. Sevinç Bilgin Soran, evlilik öncesi sağlık kontrollerinin öneminden bahsetti.

Evlenmeden önce bir kadının yaptırması gereken kontroller
Opr. Dr. Sevinç Bilgin Soran, “Bir kadının ilk adet görmeye başlamasından itibaren 6 ayda bir düzenli olarak jinekolojik kontrolden geçmesi şart. Burada kadınları ikiye ayırmak gerekir. Birincisi; daha önce herhangi bir cinsel ilişkide bulunmamış, cinsel yönden aktif olmamış kadınlar; ikincisi de cinsel yönden aktivitesi başlamış yani daha önceden evleneceği kişiyle veya bir başkasıyla cinsel birliktelikleri olmuş kadınlar. Cinsel yönden aktivitesi başlamış kadınların düzenli olarak bütün kadınlar gibi 6 ayda bir kadın doğum uzmanına giderek muayenelerini olmuş ve rahim ağzı kanseri için pap smear testlerini yaptırmış, kontrolden geçmiş olmaları gerekiyor. Evlenmeden önce kısa sürede çocuk planları yoksa kendilerine uygun bir doğum kontrol yöntemini sorgulamış ve uyguluyor olmaları gerekli. Evlendikten hemen sonra çocuk planlanıyorsa bazı ek testlerin yapılması ve üç ay öncesinden doktorunun önereceği vitamin takviyesine ihtiyaç var” diye konuştu.

Hangi testler yapılmalı?
Sevinç Bilgin Soran, “Hem erkek hem kadının evlenmeden önce mutlaka cinsel ilişki ve kan yoluyla bulaşan AIDS, Hepatit B, Hepatit C testlerini yaptırması gerekir” şeklinde konuştu.
“Erkekler ne gibi sağlık kontrolleri yaptırmalı?” sorusuna, “Aynı şekilde erkekte de eğer bir problem varsa, örneğin ereksiyon (sertleşme) veya akıntı problemi, o zaman mutlaka bir üroloji uzmanına gidip muayene olması gerekir. Bunun dışında eş adayıyla birlikte onun muayenesinde bulunması, aile planlaması veya cinsel sorunlar hakkında fikir sahibi olması önemlidir. Bu konuda erkeğin de bilinçli hareket etmesi ileride doğabilecek olumsuzlukların da önüne geçer” yanıtını verdi.
Opr. Dr. Sevinç Bilgin Soran, hemen çocuk sahibi olmayı düşünmeyen çiftlerin korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi: “Gebelikten korunma önemli. Bizim, çiftlere evlenmeden 3 ay önce kontrole gelmelerini söyleme nedenlerimizden biri bu. Çünkü o çift için en sağlıklı korunma yönteminin ne olacağı, daha önce geçirdiği veya kalıtımla geçen hastalıklar var mı gibi sorular önem taşır: Doğum kontrol hapı mı uygun olacak, yoksa prezervatif mi kullanacaklar? Hangi yöntemi seçeceklerini eşler seçecek, biz yönlendireceğiz. Bizim hedefimiz tüm ailelerin planladıkları zaman ve sağlıklı bir çocuk sahibi olmalarını sağlamak. İstenmeyen gebeliklerin bir şekilde kürtajla veya düşükle sonlanmasını istemeyiz. Her şey planlı olduğu zaman hem gelecekleri hem mutlulukları açısından daha az sorun çıkıyor. Kullanmaları için herhangi bir tıbbi engel yoksa daha önce çocuk sahibi olmamış bir çifte ilk önerdiğimiz kontrol yöntemi, kullanımı son derece basit olan doğum kontrol hapları. Bu hapların yan etkileri az, koruyuculukları da yüksek. Tabii bu haplar ilk kullanıldığı aylarda, zaman zaman alışma ile ilgili problemler çıkabilir. Ya da bazı kadınlarda bu hapların yan etkileri görülebilir. Bu nedenle nikah tarihinden iki ay öncesinde doğum kontrol haplarının başlatılmasını öneriyoruz. Alternatif olarak etkinliği biraz daha az prezervatifdiyafram gibi bariyer yöntemleri de denenebilir. Kadınların kullanabileceği kadın prezervatiflerini de sayabiliriz. Yalnız bu yöntemler konusunda kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemeli. Aileye en uygun ve etkili yöntemin hangisi olduğu konusunda konuşularak birlikte karar vermek en idealidir.”
Evlilik öncesi yapılacak tarama testlerinin çok önemli olduğun söyleyen Soran, “Genç bir kadının evlilik öncesi cinsel yaşantısı varsa jinekoloğuna başvurmalı, rutin pap smear testini ve kontrollerini yaptırmalı, doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi almalı. Ayrıca ideal anne olma yaşı, gebelik planlaması konusunda da bilgilendirilmeli. Evlilik hayatına geçecek genç kızlar tek eşli bir yaşantıya hazırlanmakla birlikte cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklar, normal fizyoloji, yumurtlama zamanının belirlenmesi, prezervatif kullanımı ve kendilerine uygun olan diğer doğum kontrol yöntemleri (hormonal yöntemler, spiral, cilt altı implantlar gibi) hakkında bilgilendirilmeli. Evlilik öncesi danışma alacak çiftlere normal anatomi ve fizyoloji hakkında bilgi verilmeli. Gerektiğinde bu yardım bir psikolog eşliğinde yönlendirilmeli. Erkekler ise doğum kontrol yöntemleri açısından bilgilendirilmeli” ifadelerini kullandı.

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