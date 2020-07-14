Şehitliklerde 15 Temmuz hazırlığı

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarlarında bakım yapıldı.

Samsun’da gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kıranköy ve Asri Mezarlık’taki şehitliklerde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla şehitlikler Türk bayrakları ile donatılarak hazırlandı.

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