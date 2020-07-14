Karısını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya tahrik indirimi Daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan kocanın cezası 24 yıla indirildi

Samsun'da karısını hastanenin otoparkında 25 bıçak darbesiyle öldürün kocaya verilen müebbet hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından olayda 'tahrik ve iyi hal' indirimi uygulanarak 24 yıla indirildi.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında 2 Aralık 2018 tarihinde meydana geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Enis Adem Şahin (33) hakkında, 5 yıllık evli olduğu eşi Merve Şahin (25) tarafından boşanma davası açıldı. Merve Şahin'in olaydan 1 yıl önce memleketi Samsun'a yerleşti ve taraflar arasında boşanma davası devam ederken, Enis Adem Şahin, Çorlu'dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun'a annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi. Annesi ve kardeşi kızı ile parkta oynarken, Enis Adem Şahin aralarında boşanma davası devam eden eşi Merve Şahin ile otomobille dolaşıp araç içinde konuşmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Şahin bıçakla eşine saldırıp 25 yerinden bıçaklayarak kaçtı ve daha sonra da otomobilini terk etti. Hastaneye kaldırılmak istenilen genç kadın ise hayatını kaybetti.

Polis tarafından il dışına çakmak isterken kısa sürede yakalanan Enis Adem Şahin hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme, eşi kasten öldürme ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle dava açıldı. Eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren Enis Adem Şahin, 1 Ekim'de düzenlenen davanın son duruşmasında kendini savunup, "Olay günü başkaları ile telefonla benim yanımda yazışmaya başladı. 'Sen adam mısın?' dedi. Keşke böyle olmasıydı" diye duruşmada gözyaşı döktü. Enis Adem Şahin, mahkemece "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Enes Adem Şahin'in avukatı Özkan Güreş, cinayetin tahrik altında işlendiğini ileri sürerek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine ceza indirimi başvurusunda bulundu. Avukat Özkan Güreş'in sunduğu deliller doğrultusunda Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 1 Temmuz'da verdiği kararda Enes Adem Şahin'in "cinayeti tahrik altında işlediği" kanaatine vardı. Şahin'e "iyi hal indirimi" de uygulayan mahkeme, daha önce verilen müebbet hapis cezasını 24 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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