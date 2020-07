Bafra Ovası’nda erkan karpuz kesimine geçit yok

Samsun Bafra Kaymakamlığı tarafından alınan önlemler kapsamında Bafra Ovası’nda erken karpuz kesimine geçit yok. Kaymakamlık tarafından kurulan komisyon tarafından tarlada yapılan incelemeler sonucunda karpuz hasadına müsaade ediliyor.

Bafra ekonomisinin etkin kaynaklarından biri olan karpuz üretiminde, marka değerini artıracak, pazar ağını genişletecek etkin önlemler alındı. İlçedeki karpuz üretimi ve özellikle pazar ağında ciddi zararlar veren ve Bafra karpuzunun prestij kaybına neden olan erken hasadın önüne geçmek amacıyla Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında komisyon oluşturuldu. Oluşturulan komisyon sayesinde önceki yıllarda kozak karpuz kesimleri nedeniyle Bafra karpuzunun kaybolan imajı yeniden yakalandı. Geçen sene tarlada kalan karpuza bu yıl talepler arttı.



Sıra kesim değil seçmece kesim

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Serhat Yıldırım, “Erken kesimin önüne geçmek, imajı her zaman ayakta tutmak, Bafra karpuzunu hak ettiği değerde bulunması için elimizden geleni yapıyoruz, sahadayız. Erken kesimlerin en büyük handikabı Bafra karpuzunun imajı zedeleniyor. Gittiği noktadan geri dönüyor. Geri döndüğünde dışarıdaki halciler Bafra’dan karpuz almak istemiyorlar. Biz bu imajı yerinde tutabilmek adına sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda teknik elamanlarımızın sahada ki gözlemleri doğrultusunda sürekli kontrol yapıyoruz. Vatandaşlarımız da artık bilinçli. Bize başvuruyorlar kesimle ilgili talepte bulunuyorlar. Biz de geliyoruz arazide incelemelerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızı tavsiyemiz sıra kesim değil seçmece kesim yapılması.



“Karpuz fiyatları önceki senelere göre çok güzel”

Karpuz üreticisi genç çiftçi Tarık Derebey, “Karpuzumuzun 13 Nisan’da ekimini yaptık. Şu an hasadımızı yapıyoruz. Öncelikle İlçe Tarımdan iznimizi aldık. Kozak karpuz kesmeyeceğimize dair bilgilerimizi verdik. Geldiler tarlada inceleme yaptılar. Şu anda karpuzumuzun yüzde 80’i oldu. Hasadına başladık. İşçilerimizi sürekli uyarıyoruz, her hangi bir kozak karpuz koymuyoruz. Çünkü bu hepimizin karpuzu. Bafra bizim. Biz Bafra’da yaşıyoruz. Bafra’da karnımız doyuyor. Buradan gidecek kozak karpuzlarla Bafra’mızın ismini karalayacağız. O yüzden olmuş karpuzları göndererek, daha fazla isim yapıp, daha fazla kalitemizi arttırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Umarım ki Bafra’dan herhangi bir şekilde kozak karpuz gitmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Karpuz fiyatları önceki senelere göre çok güzel. Öncelikle üretici para kazanıyor. Yaptığımız masrafları gayet güzel bir şekilde karşılıyoruz. Emeklerimiz boşa çıkmıyor. Bu sene fiyatlar geçen senenin 23 katı. Geçen sene 30 ila 40 kuruş arasında gitti. Şu anda 1 lira, 1 lira 20 kuruş fiyatlarda. Çiftçilerimiz bu sene emeklerinin karşılığını çok güzel bir şekilde alıyorlar” diye konuştu.

