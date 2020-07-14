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Canik’ten “Destanlar Müzesi” Sandıkçı: “Kahraman halkımızın emanetine sahip çıkacağız”

İHA

Canik’ten “Destanlar Müzesi” Sandıkçı: “Kahraman halkımızın emanetine sahip çıkacağız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “15 Temmuz’un önemini ve 15 Temmuz gecesi bu milletin nasıl bir destan yazdığını unutmadık, unutturmayacağız” dedi.
Başkan Sandıkçı, 15 Temmuz Çarşamba günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da gerçekleştirilecek olan anma etkinlikleri kapsamında Canik Belediyesi Mevlâna Eğitim Kampüsü’nde bulunan Şehit Erol Olçok 1071’den 15 Temmuz’a “Destanlar Müzesi” ziyaret programına tüm vatandaşları davet etti.
15 Temmuz 2016 tarihinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 251 vatandaş şehit edilmiş, 2 bin 196 vatandaş ise yaralanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş ve her yıl anma etkinlikleri tertip edilmesi kararlaştırılmıştı. Valilikler bünyesinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında, Canik Belediyesi Mevlana Eğitim Kampüsünde bulunan Destanlar Müzesi de ziyaret edilecek.
15 Temmuz, siyasi tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanettir diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine yerleşmiş FETÖ terör örgütü mensubu hainlerin başlatmış olduğu bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, vatanını, bayrağını, devletini seven kahraman halkımızın gösterdiği büyük bir cesaret örneği ile önlenmiştir. Bu ihaneti asla unutmadık ve unutturmayacağız. Canlarını feda ederek bu güzel vatanımızı bizlere emanet eden vatanseverlerimizin, kahramanlarımızın bizlere bıraktıkları emanete sahip çıkacağız. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz uğruna ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Canik Belediyesi olarak Valiliğimizin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde yer alacağız. Etkinlikler kapsamında saat 14.30’da Şehit Erol Olçok 1071’den 15 Temmuz’a Destanlar Müzesi ziyareti gerçekleştirilecek. Müzemizde, milletimizin geçmişten bugüne, bu toprakları vatan kılmak için ödediği bedeller ve darbeler tarihi yer almakta. Özellikle gençlerimize, tarih şuuru ve bilinci aşılayarak vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisinin ne demek olduğunu öğretmek, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmak anlamında müzemiz oldukça önemli. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı pandemi kurallarına uyarak müzemizi ziyarete bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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