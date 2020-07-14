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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun protokolü '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı

İHA

Samsun protokolü tarafından yayımlanan mesajlarla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlandı.

Samsun protokolü '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı

Samsun protokolü tarafından yayımlanan mesajlarla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kutlandı.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Büyük Türk Milleti, devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği göstererek, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Millet olmanın bir gereği olarak devletine karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı birlikte hareket etme iradesini sağlam bir şekilde ortaya koymuştur. Şehitlerimizin müşerref kıldığı bu topraklarda, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı asil milletimizin dua ve destekleriyle verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “27 Mayıs’la başlayan darbeler zincirinin tüm halkaları 15 Temmuz’da kırıldı ve geriye onurlu bir zafer, günlerce gecelerce meydanları dolduran milletimizin Demokrasi Nöbetleri ile iradesine sonuna kadar sahip çıkışı kaldı. O akşam, duruşuyla hepimize cesaret veren, inancımızı daha da perçinleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza verdiğimiz mücadele ile yalnızca Türkiye demokrasisine değil dünya demokrasi tarihine de örnek olacak bir zafer kazandık” diye konuştu.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “Bu büyük mücadele ruhuna Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, terörle mücadelelerimizde şahit olduk. 15 Temmuz zaferimiz de büyük bir fedakarlığın eseridir. Hainliğin ortaya çıktığı o gecede milletimiz yürekleriyle, imanlarıyla, cesaretleriyle, vatan sevgileriyle tanklara, uçaklara, bombalara, silahlara, ihanet şebekelerine karşı durmuştur. Vatanına namahrem elinin uzanmasına Türk Milleti bir kez daha izin vermemiştir” şeklinde konuştu.
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş şu sözleri söyledi: “Ülkemizin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen alçak silahlı darbe teşebbüsünün, hain bir işgal girişiminin üzerinden dört yıl geçti. Tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin meclisi bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurarken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi aziz milletimizin istiklâline, istikbaline ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir."
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bu şekilde konuştu: “15 Temmuz, Türklerin tüm dünyaya bir kez daha ne kadar asil, cesur ve kahraman bir millet olduklarını gösterdikleri tarihtir. 15 Temmuz, bir büyük demokrasi zaferinin, fedakarlığın zaferidir. Bu zaferin arkasında tanklara, uçaklara meydan okuyan gazilerimiz ve şehitlerimiz vardır. Bu zaferin arkasında tüm milletimiz vardır. 15 Temmuz bir kez daha, bu milletin bir ferdi olarak daima gurur duyabileceğimizin ispatıdır. 15 Temmuz'da bu millet, Türkiye'nin, önünde hiçbir engel tanımadan yoluna devam edeceğinin de ispatıdır.”
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Milletimizin bu şanlı mücadelesi aydınlığın karanlığa, cesaretin korkaklığa, kararlı sakinliğin gözü dönmüş azgınlığa, yürekli topluluğun boş cesamete, ferasetin aymazlığa, samimiyetin takiyeye, fedakârlığın bencilliğe, bilgeliğin cühelaya, vatanseverliğin gayrimilliliğe, bilinç ve idrakin şuursuzluğa, birlik ve bütünlüğün ayrıştırmayaparçalamaya ve nihayetinde yaşamın ölüme karşı mutlak zaferi olmuştur. Bu yaşam, Türkiye Cumhuriyeti’nin milleti ve toprağıyla tek millet, tek bayrak, tek devlet ve tek vatan çatısı altında ilelebet payidar kalmasını simgelemektedir” sözlerine yer verdi.
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın 2009'da Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen ‘Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli’ başlıklı paneldeki ‘one minute’ çıkışı ile başlayan, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki ‘dünya beşten büyüktür’ haykırışıyla ve dünya mazlumlarına kucak açışıyla devam eden ve kilise iken Hıristiyan dünyanın, İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethiyle birlikte cami yapıldıktan sonra da Müslüman dünyanın sembolü olan Ayasofya’nın 10 Temmuz 2020’de tekrar camiye dönüştürülmesiyle zirve noktaya ulaşan egemen güçlere karşı duruşun kurucu ve kalıcı ifadesidir 15 Temmuz.”
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “15 Temmuz Türk milletinin demokrasiye bağlılığını dünyaya gösterdiği benzeri olmayan bir gecedir. Vatan ve millet sevgisini unutmuş, vicdanı kararmış hainlerin planlarına gönüllerindeki vatan sevgisi ve imanla cevap veren bu aziz millet tarihine yakışır bir destan yazmıştır. Milletin iradesi üzerinde başka bir güç olmadığını bütün dünyaya gösteren genciyle yaşlısıyla bütün bir millet göğsünü siper ederek demokrasiye sahip çıkmıştır. Türk milleti bin 500 yıllık Türkİslam tarihinde örneği olmayan bu hain girişime birçok örneği olan destansı bir zaferle cevap vermiştir” diye anlattı.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Planları çok basitti. Bu ülkeye on beş yılda çağ atlatırken yeryüzündeki bütün mazlumların ümidi olmuş ülkesi ve insanlık için ‘Bu yola kefenimizle çıktık’ diyen Cumhurun reisini yani Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ölü ya da diri ele geçirmekti. Böylece bütün hesapları tamamlanacaktı. Ama unuttukları iki şey vardı. Bunların ilki hesapların üstünde bir hesap olduğunu, Allah’ında bir hesabının olduğunu unuttular. İkincisi ise sağcısı solcusu ile Türk’üyle Kürt’üyle Başkomutanlarının bir emriyle tankların altına kadar yatacak cesur bu milletin aziz evlatlarını unuttular. Bizler çağlar açıp çağlar kapatan Fatihlerin, Kanunilerin, Alparslanların torunları olarak 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya bir demokrasi ve bir milli irade dersi vererek yeni bir çağ daha açtık” dedi.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan mesajında şunları kaydetti: "Türk milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, zorlu mücadelelerde büyük zaferler kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin özverisiyle, 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışması karşısında da unutulmaz bir destan yazılmıştır. Şanlı tarihimize bakıldığında emsallerini görmek mümkündür. En yakın zaferimiz olan 15 Temmuz’da milletimiz, erdemli karakterini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kendi canını, malını düşünmemiş; vatanı için gözünü bile kırpmadan şahadete yürümüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Devletimiz ve aziz milletimiz, bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini artan bir kararlılıkla sürdürecektir.”
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Milletimiz, 15 Temmuz 2016’da hürriyet ve istiklal sevdasına sadakat sınavından her zaman olduğu gibi yine alnının akıyla ve büyük bir gururla çıkmayı başarmıştır. Milli birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı durarak, canı pahasına ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Terme’mizde de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi üzerlerine düşeni yapmış, şehrin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır” ifadelerine yer verdi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Tarih darbeye 'dur' denilen demokrasi destanının nasıl gerçekleştiğini, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetini, milletimizin cesaret ve dirayetini, aziz kahramanlarımızın vatan uğruna nasıl şehit düştüğünü altın harflerle yazmıştır. Tarih, 15 Temmuz'da savaş uçakları ve tanklara tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi unutmayacaktır. Bu ülkeyi hainlere yâr etmemek için kanlı darbe gecesi topyekûn, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan tek bayrak altında toplanarak bu ihanete canı pahasına direnenler sonsuza kadar hatırlanacaktır. Türkiye’mizin diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere çelikleşmiş inancımız ve irademizle bundan sonra da karşı durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden hain ve alçakça bir saldırıyı geri püskürterek şunu açıkça göstermiştir. Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi ve demokrasimizin kalitesi tescillendi. Demokrasimiz ve kurumlarımız kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtladı. Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı. Cunta heveslilerine karşı ortaya konan milli direniş sayesinde gelecekte benzer kalkışma girişimi içinde olabileceklerin önüne set çekildi” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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