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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arazi anlaşmazlığı davası çıkışı öldürüldü

İHA

Samsun'da bir kişi aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü.

Arazi anlaşmazlığı davası çıkışı öldürüldü

Samsun'da bir kişi aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Mahir E. (44) ile dayısının oğlu Sönmez E. (40) yan yana olan evlerinin önündeki sınırdaki ağacın kesilmesiyle ilgili mahkemelik oldu. Bugün Terme Adliyesinde görülen sınır davasıyla ilgili taraflar arasında gerginlik yaşandı. Dava çıkışı evlerine geri dönen Mahir E. traktörü ile seyir ederken Sönmez E.’nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan 1 çocuk babası Mahir E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Sönmez E. olaydan sonra kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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