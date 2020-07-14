Elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 yaşındaki bir şahıs, tarlada sulama yaparken su dinamosunun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Ş. (30) ikametindeki tarlada sulama yaptığı sırada su dinamosundaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Ş., Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.