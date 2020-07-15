Sokak satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

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Samsun’da sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda 1596 adet sentetik ecza hap, 234 adet ecstasy hap, 2,25 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,95 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 5 adet 7,65 mm çaplı fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1015 TL para ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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