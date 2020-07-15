Balkon çöktü, park halindeki otomobillerde hasar oluştu

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Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA)- SAMSUN´un Bafra ilçesinde, bir binanın 2'nci katındaki balkon çöktü. Düşen beton parçaları, park halindeki otomobillere zarar verdi.

Kavakpınar Mahallesi Sarıçam Sokak'ta, bir apartmanın 2'nci katındaki balkon çöktü. Kimsenin bulunmadığı balkondan düşen beton parçaları, park halindeki Erhan Ayan´a ait 55 AAY 958 ile Bayram Binay´a ait 55 BN 158 plakalı otomobillerin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2020-07-15 17:27:47



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