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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme 15 Temmuz’da tek yürek oldu

İHA

Samsun'un Terme ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümünde yüzlerce kişi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda buluştu.

Terme 15 Temmuz’da tek yürek oldu

Samsun’un Terme ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıl dönümünde yüzlerce kişi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda buluştu.
15 Temmuz hain darbe girişimini kahramanlık destanına dönüştüren milletimiz, 15 Temmuz’un 4'üncü yıl dönümünde Terme’de yine meydanları boş bırakmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Terme Belediyesi önündeki Cumhuriyet ve Milli İrade Meydanı’nda anma etkinliği düzenlendi. Yüzlerce Termeli korona virüs tedbirleri kapsamında alana ateşleri ölçülerek maskeli ve sosyal mesafe kuralı göre alındı. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen Termeliler, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri andı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Demokrasi Nöbeti'nde Kur'anı Kerim tilaveti ile devam etti. Gönüllü olarak yer alan gençlerin şiirler okunduğu gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekranda canlı olarak yayınlandı. Protokol konuşmalarının da yapıldığı gecede dualar edildi.

“15 Temmuz hainlikten öte bir girişimdir”
Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu yaptığı konuşmada, “Başta 15 Temmuz 2016’da, o hain girişimin yaşandığı darbe girişiminin gerçekleştirildiği ve tarihimize kara bir leke olarak not düştüğümüz o gece şehadete yürüyen bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha anıyorum. 15 Temmuz nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında çok güzel bir şekilde her zaman olduğu gibi hepimizi duygulandıran bir ölçü içerisinde o gecenin anlamını idrak etmemiz için her zaman ifade ettiği gibi anlattı. Ben şunu söylemek istiyorum; 15 Temmuz’un ne olduğu konusundaki derin anlamları hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün bireylerin özümsemesi, benliğinde hissetmesi, adeta hafızasına kazıması ve gelecek nesillere bu şekilde intikal ettirmesi gerekir. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildir, klasik bir askeri kalkışma değildir. 15 Temmuz devletimizi ve milletimizi yok etmeye, tarih sahnesinden dünya üzerinden silmeye yönelik planlı bir operasyondur, bir projedir. 15 Temmuz bir dini örgütün, dini kisve altında insanlarımızın inancına, ibadetine, her türlü dünyevi ve uhrevi maneviyatına kast eden, milletimizi bölen, bir gençliği yok eden hainden de öte tarifsiz insanlık dışında apayrı bir hadisedir” dedi.

Başkan Kılıç video bağlantısıyla katıldı
Geçirdiği operasyon nedeniyle 15 Temmuz etkinliklerine katılamayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise video konferans yöntemiyle hemşehrilerine seslenerek, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde geçirdiğim operasyon nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Sizler her zamanki gibi meydanları boş bırakmadınız. Sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bedenen yanınızda olamasam da gönlüm sizinle beraber, nasıl 15 Temmuz darbe gecesi hainlere bırakmadıysak, inanıyorum bundan sonra böyle bir darbeye kalkışanlar Türk milletinin asil duruşunu bir kez daha düşüneceklerdir. Rabb'im bir daha ülkemize böyle bir darbe yaşatmasın. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunarak, bir kez daha şehitlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.
Demokrasi Nöbetine Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanvekili Selma Kurt, Başkan Yardımcıları Kemal Alemdar ve Yasin Çakır, Terme Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, Emniyet Müdürü Beytullah Doğan, Jandarma Komutanı Eren Dede, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Sezer Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, belediye meclis üyeleri, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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