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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü

İHA

Havza'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıldönümünde Havza’da Demokrasi Nöbetlerinin tutulduğu ve adı 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kevser Parkı olan Kevser Camisi önünde düzenlenen programla salalar okundu, Demokrasi Nöbeti tutuldu.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan nöbette ilk olarak slayt gösterimi yapıldı. Programda Zeynep Çakır tarafından okunan Bayrak şiiri büyük beğeni topladı. Gösterimin ardından Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından birer konuşma yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir millet iradesinin feraset ve cesaret tecelli ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümünde yine bir arada olduklarını ifade ederek, “Tüm Türkiye olduğu gibi Havza’da da tek yürek olarak burada dünyaya Türk milletinin inancını ve kararlılığını bir kez daha göstermiş olacağız. Her 15 Temmuz olduğu gibi o gece hainlerin açtığı ateşler ile şehadet şerbetini içen 251 şehidimizin hüznünü yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır direnişe imza atmanın da onurunu yaşamaktayız. Tarihimiz boyunca kazanmış olduğumuz her zaferin ardında aziz Türk milletinin azim, cesaret ve kararlılığı vardır. 15 Temmuz Zaferi tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. Bu zafer Çanakkale ruhunun hale taze olduğunda bir kanıtıdır" dedi.

Türkiye’nin darbe girişimine rağmen hedefinden şaşmadan yoluna devam ettiğini belirten Başkan Özdemir, "Darbe girişimin püskürtülmesi ile Türkiye yeni bir döneme girdi. Ülkemiz 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. İçindeki hainleri temizleyen ülkemiz yerli savunma sanayisinden onurlu dış politikaya, terör ile mücadeleden, yerli üretim alanındaki atılımlarına varıncaya kadar gün geçtikçe daha güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlar ile yürümektedir. Ülkemizin kararlı ve güçlü duruşu en son olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarıp cami statüsüne çevirerek aslına rücu ettirerek bizlere büyük bir sevinci daha yaşatmıştır. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması tekrar cami hüviyetine bürünmesi, 15 Temmuz dirilişinin devamı niteliğindedir. Uzun yıllardır süren bu hasretlik Cumhurbaşkanımızın iradesi ile milletimizin de desteği ile son bulmuştur. Bu vesile ile bizler için büyük ilham kaynağı olan, ülkemizin istiklali ve istikbali için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize de acil şifalar dileyerek, şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im dini İslam’ın bayraktarlığı yapmış olan aziz milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın" diye konuştu.

"Halk darbe vurmak isteyenlere geçmişte olduğu gibi bu günde eşsiz bir zafer kazanmıştır"
Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ise yapmış olduğu konuşmada 15 Temmuz’un Türk halkının demokrasiyi tüm dünyaya gösterdiği gün olduğunu söyleyerek, "Yüce Türk milleti FETÖ darbe girişimine karşı 4 yıl önce tüm siyasi etnik ve kültürel ayrılıklarını bir kenara bırakarak Anayasa’yı askıya almak isteyen masum sivilleri vurup, meclisi bombalayan darbecilere karşı tek vücut olduğu ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız’ dediği bu gün 15 Temmuz. O gece hainler bir şeyi unutmuşlardı; asırlardır bağımsızlığına gem vurulamamış, bunun uğuruna canını hiçe sayan Türk milletini. Bağımsızlık ve demokrasi uğruna canlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum. Ruhları şad olsun. Halkımız kendi iradesine darbe vurmak isteyenlere geçmişte olduğu gibi bu günde eşsiz bir zafer kazanmıştır. Milli birliğimizi ve demokrasimizi taçlandıran bu zafer güzel bir bahçenin çiçekleri, bir elin parmakları gibi bizi bir araya getirmiş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şan ve şeref ile geleceğe miras bırakılmıştır. Türk milleti hem içeride hem de dışarıda olan hainlere gerekli dersi vermiş ve vermeye devam edecektir. Bu yüce millet 15 Temmuz gecesi yapılanları hiçbir zaman unutmadı, unutmayacak ve unutturmayacaktır. Gururumuz kahramanız, 15 Temmuz şehitlerimiz darbecilerin durdurulmasının dördüncü yılında dualar ile hasret ve özlem ile anıyoruz. Halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından program mehter gösterisi ve slayt gösterimi ile devam etti. Programda 00.13’te salalar okundu ve vatan nöbeti başladı. Gece boyunca Havza Belediyesi tarafından nöbet tutan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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