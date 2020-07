Bebeklerde 1 yaşına kadar beslenmede dikkat edilecek hususlar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, bebeklerde tamamlayıcı gıdalara geçiş konusunda uyarılarda bulundu.

Tamamlayıcı gıdalara geçişin her annenin merak ettiği konulardan biri olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, “İlk 6 ay anne sütü, bebeğin enerji ihtiyacının yüzde yüzünü karşılamaktadır. Altı aydan sonra bebeğin gereksinimlerinin artması ile birlikte anne sütü bu ihtiyacın tamamını karşılayamamaktadır. Bu nedenle altıncı aydan sonra katı gıdalara geçiş yapılmaktadır” dedi.

Dr. Ayşe Güroğlu şu bilgilere verdi: “Katı gıdalara geçişte önemli olan tek tek deneyerek başlamaktır. Her bir gıda için üç gün aralıklarla deneyerek gidilebilir. Eğer bir problem yaşanmıyorsa dördüncü gün yeni bir gıdaya geçilebilir. Bu üç günlük denemeler sırasında ikinci bir yeni gıda vermemeye dikkat etmek gerekmektedir. Bununla birlikte daha önce denenmiş olan gıdalar tekrar kullanılabilir. Bebek, kaşık ile beslenmeye alıştırılmalıdır. Beslenmesi yavaş yavaş arttırılarak ilk başta püre şeklinde, yedinci aydan sonra pütürlü gıdalar, sekizinci ayda parmak gıdalar, dokuzuncu ayda küçük parçalara ayrılmış gıdalar, on ikinci aydan sonra da aile sofrası gıdaları olmalıdır. Besin miktarı yavaş yavaş arttırılarak ilk başlarda bir iki tatlı kaşığı olarak başlayıp giderek arttırılabilir. Herhangi bir alerji ya da red durumunda ikiüç hafta beklenmeli ve sonrasında tekrar denenmelidir. Başlangıçta sebze ya da yoğurt ile başlanabilir. Sebzeler karıştırılmadan teker tekere verilmelidir. Sebzelerin içerisine mutlaka zeytinyağı eklenmelidir. Sebzelerle başlanmasının sebebi genellikle meyvelerle başlatıldığında sonrasında, bebeğin sebzeleri kabul etmeme durumunun yaşanmış olmasıdır. Yedinci aydan sonra yumurtanın sarısı sekizde bir oranında başlatılabilir. Sekizinci ayda sebzeler içerisine kıyma eklenebilir. Bir yaşına kadar yasaklı gıdalarımız vardır ki bunların başında bal gelir. Bununla birlikte inek sütü, yumurtanın beyazı, çilek, kivi, domates, portakal, bakla, patlıcan, tuz, şeker, salça gibi alerjen gıdalar kesinlikle bir yaşına kadar kullanılmamalıdır.”

