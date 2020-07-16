Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

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Samsun’un Bafra ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mevlana Mahallesi Huzurlu Kent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın birinci kattaki balkonunda oynayan 3 yaşındaki Ö.A.Ö., balkon korkuluklarına çıkarak dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten önce balkonun altında park halinde olan otomobilin üzerine, oradan da parke zemine düştü. Yaralanan çocuk, olayı gören komşuları tarafından özel bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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