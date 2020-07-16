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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'a Adli Tıp Grup Başkanlığı

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'a "Adli Tıp Grup Başkanlığı" yapılacağını açıkladı.

Samsun'a Adli Tıp Grup Başkanlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'a "Adli Tıp Grup Başkanlığı" yapılacağını açıkladı.
Adli Tıp Grup Başkanlığı için proje ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Karaaslan projeyle Grup Başkanlığı, Kimya İhtisas Dairesi ve Morg İhtisas Dairesi Başkanlığı kurulacağını belirtti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Karaaslan, “Adli Tıp Grup Başkanlığı, İlkadım ilçemizde inşa edilecek ve 10 bin 265 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bu yılın sonunda projenin tamamlanmasını, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ise inşaatına başlanmasını planlıyoruz. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı faaliyete geçtiğinde sadece şehrimize değil çevre şehirlere de hizmet verecek olup, Bölge Adliye Mahkemesi ile birlikte Samsun’un adli bakımdan da merkez şehir olma kimliğini daha da güçlendirecektir. Ülkemizdeki 10 Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan birisi olacak olan Başkanlık faaliyete geçtiğinde, şehrimiz ve çevre şehirlerdeki yargı süreçlerini hızlandıracak, vatandaşımızın ve yargı camiasının adli tıp raporu beklemekten kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sunacaktır. Davaların daha hızlı karara bağlanması sağlanacaktır. Ülkemizde her alanda en ileri reformları gerçekleştirdiğimiz son 18 yılda adalet hizmetlerine erişim ve davaların hızlı karara bağlanması noktasında SEGBİS ve en son eduruşma dâhil, önemli hizmetleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. AK Parti olarak bu alanda attığımız adımların son halkası olan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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