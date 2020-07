Samsun TSO bir ilke imza attı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen “Kovid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” şartlarını yerine getiren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Karadeniz Bölgesi’nde kamu kurum ve kuruluşları arasında bir ilke imza atarak “Kovid19 Güvenli Hizmet Belgesi” aldı.

TSE Samsun Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, Kovid19 ile mücadele kapsamında, Kovid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunda yer alan şartları sağlayan Samsun TSO, Kovid19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanırken, yine aynı kılavuz kapsamında gerekli şartları yerine getirerek denetimleri başarıyla tamamlayan ünlü bir otel de Kovid19 Güvenli Turizm Belgesi alma hakkını elde etti.

Denetimleri başarıyla tamamlayan kurumlara belgeleri Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından verildi. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Çakır ve Kerem Tüfekçi ile TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı’nın da katıldığı törende, Samsun TSO adına Kovid19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu alırken, otelin belgesi ise Genel Müdür Onur Bıyıklı’ya verildi.



Vali Dağlı’dan kutlama

Törende konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, pandemiyle mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecine geçildiğini belirterek, “Salgına karşı verilen başarılı mücadele çerçevesinde, seyahat, turizm ve üretim/hizmet sunum faaliyetlerinin gerekli tedbirlerin alınarak yeniden başlatılması öngörülmektedir. Bu kapsamda gerekli koşulların sağlanması ve sürdürülebilir kılmak adına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından TSE ile birlikte Kovid19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgelendirme, Turizm Bakanlığımız tarafından ise Kovid19 Güvenli Turizm Belgelendirme çalışmaları başlatmıştır. Bahse konu belgelendirme faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan, üreten, hizmet alan, tedarik eden, lojistik sağlayan fonksiyonlar da, görev alan çalışan sağlığı ve ürün güvenliğinin sağlanarak, sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir. Bu çerçevede belge alan kuruluşlarımızı içtenlikle kutluyorum. Dilerim tüm kurum ve kuruluşlar da benzer hassasiyeti göstererek bu belge için gerekli olan şartları sağlar. Zira önümüzdeki dönemde, her iki sertifika ulusal ve uluslararası ticaretin anahtarı olacak” dedi.



Murzioğlu: “İlk olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise yaptığı konuşmada, “Kovid19 pandemisi ile bugüne kadar dünyaya örnek olan başarılı bir mücadele gösterdik ve aynı hassasiyetle devam ediyoruz. Bugün aldığımız bu belge de bunun en güzel örneklerinden birisi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizde ilk vaka göründüğünden beri gereken önlemleri almak adına elimizden gelen gayreti gösterdik. Sürecin başından itibaren aldığımız önlemleri sürekli kılarak da Kovid19 Güvenli Hizmet Belgesi ile ilgili denetimleri başarı ile tamamladık ve bu belge ile taçlandırdık. Bölgemizde; kamu kurum ve kuruluşları arasında ilk biz aldığımız ve örnek olduğumuz için de ayrıca gurur duyuyoruz” diye konuştu.



Tüm dünyaya örnek oldu

TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı da her iki belgelendirme programının dünyada ilklerden olduğunu hatırlatarak, “Bu yönü ile pandemi sürecini başarı ile yöneten ülkemiz, bu belgelendirme operasyonları ile de tüm dünyaya örnek oldu. Belgelendirme kriterleri kapsamında her iki kuruluşumuz da 150’ye yakın kriter titizlikle değerlendirildi” şeklinde konuştu.

