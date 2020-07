Atakum Belediyesi "Atık Transfer Sistemi" ile yüzde 90 tasarruf etti

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla yaklaşık sekiz ay önce uygulanmaya başlanan Atık Transfer Sistemi (ATS), çöp sevkiyatı sürecinde yaklaşık yüzde 90 oranında tasarruf getirdi.

Daha önce Katı Atık Düzenli Toplama Sahası’na tek tek giden çöp toplama araçları artık Atakum’daki Atık Transfer İstasyonu’nu kullanıyor. Tır dorsesine yüklenen atıklar sahaya toplu halde ulaştırılıyor. Hem yakıt hem de zaman tasarrufu sağlayan sistem ile belediye bütçesi ve iş gücü Atakumlular için daha etkin kullanılıyor.



Atakum Belediyesi’nin yaklaşık 8 ay önce uygulamaya başladığı Atık Transfer Sistemi, yurttaşların vergileri ile oluşan belediye bütçesinin etkin kullanımına örnek oldu. 12 çöp toplama aracı, 2 çöp Taksi, 3 tır ve Atık Transfer İstasyonu ile iki vardiya halinde işleyen sistem, Atakum’da toplanan çöplerin, Samsun Katı Atık Düzenli Toplama Sahası’na ulaştırılması sürecinde yaklaşık yüzde 90 oranında tasarruf sağladı. Atık Transfer İstasyonu’nu kullanan araçlar, toplama sahasına tek tek gitmek yerine, Atakum’daki Transfer İstasyonu’na ulaşarak burada tır dorsesine yükleme yapıyor. Yükleme kulesine yanaşan araçlar tarafından dorseye doldurulan çöpler, tırın depolama alanında hidrolik aksam ile sıkıştırılıyor. Böylece toplama merkezine tek bir seferde daha fazla atık taşınabiliyor. İstasyonda yüklemesi tamamlanan TIR, boşaltma işlemi için Atakum’a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki toplama sahasına doğru yola çıkıyor.



Sekiz ayda yarım milyonluk tasarruf

Atık Transfer Sistemi ile 14 ayrı aracın gün içerisinde 56 kez toplama sahasına gitmesine gerek kalmıyor. Daha önce günlük 2 bin 240 kilometre yol kat edilirken ATS sonrası tırlar, toplam altı sefer yaparak sadece 240 kilometrede Atakum’un bir günlük atığını toplama sahasına ulaştırabiliyor. Daha az yol kat eden araçlar, yaklaşık 1 saat süren transfer yolculuğunu gerçekleştirmedikleri için kendi sahalarında 2 saat daha fazla çöp toplama işlemi yapabiliyor. Daha önce 14 aracın toplama sahasına gidip gelmesi ile aylık toplam 67 bin 200 kilometre yol yapılırken tırların devreye girmesi ile aylık kilometre miktarı yaklaşık yüzde 90 azaltılarak 7 bin 200’e düşürüldü. Her ay 60 bin kilometrelik tasarruf sağlanırken sekiz aylık dönemin sonunda tasarruf miktarı yaklaşık yarım milyon kilometreye ulaştı. Atık Transfer Sistemi ile toplama işlemi için kent merkezinde kalan araçlar daha az kilometre yaparak yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun yanı sıra araçların lastik, mekanik parça, periyodik bakım gibi amortisman giderlerinde de önemli bir düşüş ortaya çıkıyor. Giderlerin azaltılması ile milli servetin israf edilmesinin önüne geçiliyor.



Yaz döneminde Atakum’un yoğunluğu artıyor

Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı atık toplama ekiplerinin her birinde üçer temizlik emekçisinin bulunduğu 14 araç ile günlük iki vardiya halinde sahada olduğunu belirten yetkililer, Atakum’daki atık miktarının yaz döneminde ciddi artış gösterdiğini kaydetti. Tüm planlamalarını sezonluk artış gösteren Atakum nüfusuna göre yaptıklarını belirten yetkililer, “Her yıl haziranağustos ayları arasında turizm sezonu ile birlikte Atakum’un nüfusunda ciddi bir artış oluyor. Özellikle hafta sonları Samsun’un merkez ve taşra ilçelerinin yanı sıra Amasya, Tokat ve Çorum gibi çevre illerden çok sayıda tatilci Atakum’a geliyor. Bu sezonda atık yoğunluğu sahil kesimindeki Atatürk ve Adnan Menderes bulvarlarında gözleniyor. Kalabalık günlerde bu bölgelerdeki konteynerler diğer günlere göre daha erken dolabiliyor. Biz de iş akışımızı bu duruma göre planlıyoruz. Yoğunluk yaşanan bölgeleri daha sık ziyaret ederek kent içinde ortaya çıkacak olası olumsuz görüntüleri önlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.



Geri dönüşebilen atıklar çöpe atılmamalı

Geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılabilecek olan kıymetli atıkların çöpe atıldığına dikkat çeken yetkililer, “Hemşehrilerimizden kartonkağıt, plastik, metal, cam atıkların yanı sıra elektronik eşyaları çöpe atmamalarını rica ediyoruz. Geri dönüşüme alınarak kolayca yeniden ürüne dönüştürülebilen bu malzemeler çöpe gittiğinde ülke olarak kaybediyoruz. Kent içindeki Atık Getirme Merkezlerimiz bu noktada önemli bir işlev üstleniyor. O noktalara getirilen her bir atık hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca konteynerlere atılan moloz, kül, taş ve otlar çöp toplama araçlarımızda arızalara yol açıyor. Konteynere atılan bu tür atıklar sebebiyle araçlar bir ya da birkaç gün atıl kalabiliyor. Bunu önleyebilmek için moloz, kül, taş ve ot gibi atıkları toplayan ayrı ekiplerimiz mevcut. Hemşehrilerimiz bu tür atıkları almamız için 444 40 55’ten Atakum Belediyesi Çözüm Merkezi’ne ulaşabilirler. İş akışına ve yoğunluğuna göre en kısa sürede kendilerine ulaşarak bu atıkların toplanmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

