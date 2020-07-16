Samsun'da internetten bahis oynayan kişinin 56 bin lirası dolandırıldı

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Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden bahis oynayan kişinin 56 bin 919 lirası dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki S.K., sosyal medya hesabı üzerinden gördüğü reklam üzerine bahis oyunu oynadı. 56 bin 919 lirası dolandırılan S.K., polise şikayette bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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