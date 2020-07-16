En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) TFF 1'inci Lig´de mücadele edecek Yılport Samsunspor´un ilk etap kamp programı belli oldu.

TFF 2'nci Lig'de şampiyon olarak bir üst lige yüklesen Samsunspor'da yeni sezon hazırlıkları 20 Temmuz'da başlayacak. Bolu'daki bir otelde kampa girecek kırmızı beyazlıarın ikinci etap kampı ise 4-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İkinci etap kampının yeri daha sonra belli olacak.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2020-07-16 18:12:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.