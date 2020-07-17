Samsun'da 2 kişinin silahlı yaralanmasına 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da 2 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ö.D. kafasından ağır yaralanırken, S.B. ise olayı hafif sıyrıkla atlattı. Silahlı saldırı olayına karışan şüpheliler kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.B., A.C.İ., N.T. ve H.G.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.