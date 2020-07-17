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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç kadınlara 'kansızlık' uyarısı

İHA

Genç yaştaki kadınlardaki demir eksikliği tipi kansızlığın özellikle menopoz dönemine kadar sorun oluşturabileceğine dikkat çeken Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "Demir eksikliği anemisi; halsizlik, yorgunluk, aşırı uyuma isteği veya uykusuzluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, öğrenme güçlüğü, unutkanlık, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü gibi çok sayıda şikâyete neden olabilir" dedi.

Genç kadınlara 'kansızlık' uyarısı

Genç yaştaki kadınlardaki demir eksikliği tipi kansızlığın özellikle menopoz dönemine kadar sorun oluşturabileceğine dikkat çeken Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Demir eksikliği anemisi; halsizlik, yorgunluk, aşırı uyuma isteği veya uykusuzluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, öğrenme güçlüğü, unutkanlık, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü gibi çok sayıda şikâyete neden olabilir” dedi.
Erken teşhis edilerek tedavi edilmediği takdirde sağlığımızı tehdit eden problemlere yol açabilen kansızlık (anemi); demir eksikliği, vitamin B12 eksikliği ve folik asit eksikliği gibi kan üretiminde gerekli vitamin ve minerallerdeki eksikliklerden kaynaklanmakla beraber, talasemi (Akdeniz anemisi) gibi doğuştan kan üretim bozuklukları, kanser, iltihaplı romatizma ve böbrek bozuklukları gibi sonradan gelişen hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor.
Kansızlığın kandaki hemoglobin miktarının yaşa ve cinsiyete göre belirlenmiş normal değerlerin altında olması olarak tanımlandığını ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Hematoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, sürekli tekrarlayan kansızlık konusunda bilgilendirmede bulundu.

Demir eksikliği anemisi en sık görülen anemi türü
Demir eksikliği anemisinin toplumda en sık görülen kansızlık nedeni olduğunu söyleyen Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Balçık, “Altta yatan nedenlerin araştırılmasının ardından kansızlığın kökenine yönelik yaklaşım tedavinin en önemli basamağıdır. Bazı hastalarda kansızlık tedavi edilmesine rağmen sıkça tekrarlamakta ve uzun dönemde kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Genç yaştaki kadınlarda demir eksikliği tipi kansızlık özellikle menopoz dönemine kadar sorun oluşturabilmektedir. Demir eksikliği anemisi; halsizlik, yorgunluk, aşırı uyuma isteği veya uykusuzluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, öğrenme güçlüğü, unutkanlık, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü gibi çok sayıda şikâyete neden olabilmektedir. Demir eksikliği anemisi tedavisinde ağızdan haplar, şuruplar ve iğneler kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Tedavinin tamamlanması gerekiyor
Kansızlığın tekrarlamasının en önemli nedenlerinden birinin tedavinin tamamlanmadan bırakılması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bir kısım hastada ise demir eksikliğine yönelik tedavi tamamlanmış olmasına rağmen bir süre sonra kansızlık tekrarlamaktadır. Bu durumdaki kişilere kansızlığın uzun süreli olabileceği ve bununla baş etme yöntemleri öğretilmelidir. Hastaya öncelikle diyet konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Et ve et ürünleri demir içeriği açısında en zengin gıdalardır. Bunun yanında kuru baklagiller de demir içeriği zengin gıdalar arasındadır. Tekrarlayan demir eksikliği olan kişiler şikâyetleri tekrar başladığında değil de doktorlarının önerdiği aralıklarla kontrole gitmeli ve ağır kansızlık bulguları gelişmeden erken müdahale ile tedavi edilmelidirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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