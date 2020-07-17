Çarşamba Belediyesi kendi sebzesini üretiyor

Çarşamba Belediyesi, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan Hobi Bahçesi’nde yetiştirdiği organik ürünleri belediyeye ait olan işletmelerde kullanıyor.

Çarşamba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan Hobi Bahçesi'nde tamamen organik meyve, sebze yetiştiriyor. Hobi Bahçesi'nde salatalık, domates, biber, fasulye, patlıcan, kavun ve karpuz yetişiyor. Yetiştirilen ürünler günlük Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak Çarşamba Belediyesi'ne ait olan işletmelere kullanılması için gönderiliyor. Belediyenin sosyal tesislerindeki ve aş evindeki mutfak giderlerinde dışa bağımlılığın önüne geçiliyor ve kendi yetiştirdiği taze sebzeleri tesislerde servis ediliyor.



“Organik tarımı yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye’nin en önemli ovalarından birinde yaşadıklarını belirterek, “Tarım bizim vazgeçilmezimiz ve en büyük gelir kaynağımız. Organik tarımı yaygınlaştırmak için bir dizi çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde salça fabrikası açılması için girişimlerde bulunduk. Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı’nda olan hobi bahçemizden çıkan ürünlerle tesislerimizin sebze, meyve ihtiyacını karşılıyoruz. Sosyal tesislerimizdeki mutfak giderlerinde dışa bağımlılığın önüne geçiriyoruz ve gelen misafirlerimize kendi yetiştirdiğimiz taze sebzeleri servis etmiş oluyoruz. Hobi bahçemiz bizim topraklarımızın ne kadar kaliteli ve bereketli olduğunun bir göstergesidir. Organik tarım ve katma değeri yüksek, daha fazla gelir getirici ürünlere yönelmek istiyoruz” dedi.

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