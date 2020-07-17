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Hintli gezginin Anıtkabir yürüyüşü Başkan Cemil Deveci, Hintli gezgine Anıtkabir yürüyüşü öncesinde Atatürk’ü anlattı

İHA

Gandi'nin barış mesajını dünyaya yaymak için 3,5 yıl önce Hindistan'ın Wardha kasabasından yola çıkan gezgin Nitin Sonawane, 30'dan fazla ülkeyi ziyaret etti. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Sonawane, Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkmak için gerçekleştireceği SamsunAnkara yürüyüşü öncesinde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin konuğu oldu.

Hintli gezginin Anıtkabir yürüyüşü Başkan Cemil Deveci, Hintli gezgine Anıtkabir yürüyüşü öncesinde Atatürk’ü anlattı

Gandi’nin barış mesajını dünyaya yaymak için 3,5 yıl önce Hindistan’ın Wardha kasabasından yola çıkan gezgin Nitin Sonawane, 30’dan fazla ülkeyi ziyaret etti. Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapan Sonawane, Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkmak için gerçekleştireceği SamsunAnkara yürüyüşü öncesinde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin konuğu oldu.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin lideri Mahatma Gandi’nin barış öğretisini anlatmak için dünya turuna çıkan gezgin Nitin Sonawane ile bir araya geldi. Başkan Deveci, Samsun’dan Ankara’ya gerçekleştireceği yürüyüşün ardından Anıtkabir’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacak olan gezgin Sonawane’yi makamında ağırladı. 3,5 yıldır yürüyerek ve bisikletle sürdürdüğü dünya turu hakkında bilgiler veren Hintli gezgin, 20. yüzyılın en önemli liderlerinden biri olan Atatürk’ün ebedi istirahatgahını ziyaret edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Başkan Deveci de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 101 yıl önce Samsun’dan başlatılan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesine ilişkin bilgiler aktardığı Sonawane’ye Atakum ziyareti için teşekkür etti.

“Tarihin akışını değiştiren önemli liderler”
Mustafa Kemal Atatürk ve Mahatma Gandi’nin, yaşadıkları çağa yön veren, tarihin akışını değiştiren önemli liderler olduğunun altını çizen Atakum Belediye Başkanı Av Cemil Deveci, “Gandi’nin barış ve hoşgörü kavramlarının yanı sıra şiddete karşı duruşuyla oluşturduğu öğretisini dünyaya anlatmak için yollara düşen genç gezgin Nitin Sonawane’yi Atakum’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Gandi’nin Mustafa Kemal Atatürk için söylediği, ‘Bir devir kapatmış, mazlum uluslar ve tutsak devletler için vazgeçilmez bir reçete oluşturmuş, böylece dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağı olmuştur’ sözünün Hindistan toplumunca unutulmadığını görüyoruz. Yıllardır devam eden TürkiyeHindistan dostluğu ve dayanışması, Sonawane’nin Samsun’dan Ankara’ya yürümesi, ardından Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkması ile yeniden tazelenecek. Gazi Mustafa Kemal Paşa da bundan 101 yıl önce Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi için Samsun’dan yola çıkıp Ankara’ya ulaşmıştı. Bir asır öncesini bize yeniden hatırlatan Hintli konuğumuz Nitin Sonawane’nin yapacağı bu önemli yürüyüşü çok anlamlı buluyorum” dedi.

3,5 yılda 30’dan fazla ülkeyi gezdi
Gandi’den esinlenerek Kasım 2016’da yollara düştüğünü belirten telekom mühendisi Nitin Sonawane, 3,5 yıldır süren yolculuğu boyunca 30’dan fazla ülkeyi ziyaret ederek barışçıl gruplar ve ırkçılık karşıtı organizasyonlarla bir araya geldiğini, üniversiteler ve çeşitli okullarda konuşmalar yaptığını kaydetti. Dünya barışı için Hindistan’dan yola çıkan gezgin; Tayland, Kamboçya, Vietnam, Çin, Hong Kong, Japonya, ABD, Meksika, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Ekvador, Peru, Güney Afrika, Zimbabwe, Zambiya, Tanzanya, Ruanda, Uganda, Kenya, Etiyopya, Sudan, Mısır, Birleşik Krallık, Almanya, Portekiz, İspanya ve Gürcistan’ın ardından Türkiye’ye ulaştığını söyledi. Mahatma Gandi’nin 150’nci doğum günü olan 2 Ekim’in 150. yıldönümünde İngiltere’ye ulaştığını hatırlatan Sonawane, Türkiye’de gerçekleştireceği Anıtkabir ziyaretinin ardından Orta Doğu üzerinden Hindistan’a dönmeyi planladığını söyledi.

Anıtkabir’i ziyaret edecek
Türkiye’de gördüğü misafirperverlik karşısında çok mutlu olduğunun altını çizen Sonawane, “Bu turu çok düşük bir bütçe ile yapıyorum. Türkiye’de insanların yardımseverliği üst düzeyde. Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yaptığımda ilk olarak Hopa’ya ulaştım. Oradan Samsun’a gelene kadar karşılaştığım herkes önce çay ikram ediyor, yemeğe ihtiyaç duyup duymadığımı soruyorlar. Büyük bölümünü yürüyerek gerçekleştirdiğim dünya turunda genelde çadırda kalıyorum. Fakat Türkiye’de karşılaştığım, gezimin amacını anlattığım herkes beni evinde misafir etmek istedi. Gandi’nin barış anlayışını anlatmak için geldiğim Türkiye’de karşılaştığım misafirperverlik beni çok mutlu etti. Türkiye etabında beni en çok heyecanladıran kısım Anıtkabir ziyareti. Atatürk ve Gandi arasında büyük benzerlikler var. İkisi de uluslarını yeniden ayağa kaldıran, 20 yüzyılın en önemli liderleri arasında yer alıyor. Atatürk’ün çiftçiyi dinlediği fotoğrafını Türkiye’de birçok yerde gördüm. O fotoğraf bana alçakgönüllülüğü, halkın görüşlerine verilen önemi anlatıyor. Gandi, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’na destek vermişti, fon toplayarak mücadeleye katkı sunmuştu. Atatürk, Hindistan toplumunda tanınan ve önem verilen bir lider” diye konuştu.

“Dünya barışı için yollardayım”
Dünya turu yapmaktaki amacının Gandi’nin, barış, hoşgörü ve şiddet karşıtlığı anlayışını dünyaya yaymak olduğunu kaydeden gezgin Sonawane, “Gandi’nin bize bıraktığı miras, insanların düşüncelerinin, sözlerinin ve davranışlarının şiddetsizlik içerisinde olması gerektiğini anlatıyor. İnsanları değiştirebilmenin mümkün olduğuna inanıyorum ve dünya barışı için bu yoldayım. Sosyal adalet, azınlıkların sorunları ile ilgileniyorum. İnsanların ayrıldığı kast sistemine karşı dünya genelinde eşitliğin sağlanmasını hedefliyorum. Bunlara inandım ve karşılaştığım herkese anlatabilmek için yıllardır yollardayım. Gandi’nin ‘İnsanlığa inancını hiç bir zaman kaybetme. İnsanlık okyanus gibidir; bir damlası kirli olması tümünü kirli yapmaz’ sözünü hiçbir zaman unutmuyorum ve umudumu diri tutuyorum. Her renkten, her milletten insanlar bana bu yolculukta yardımcı oldu, paylaşımda bulundu. Bunları görmek yolculuğun en önemli kısmıydı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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